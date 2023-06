Zajos lesz a sportpálya és környéke szombaton, innen indulnak ugyanis a kerékpárverseny résztvevői és ide is érkeznek vissza a versenyzők, előreláthatólag 11 és 15 óra között. Ám azokra is gondoltak, akik nem pattannak nyeregbe és a kellemest összekötötték a hasznossal: szombaton gyereknapi programmal vár az önkormányzat mindenkit már a délutáni eredményhirdetés előtt. A tervek szerint a sportpályán szombaton és vasárnap is lesz körhinta, lánchinta, ugrálóvár, céllövölde és kirakodóvásár. Szombaton 14.30 órakor jön a minden évben nagy sikert arató cukorszórás cukorágyúból, amit habarty követ. 15.40 órakor fellépnek a Gyúrói Dalolók, aztán köveztkezik a korábban meghirdetett Kedvenc mesém című rajzpályázat, majd 16 órakor a BringaGyúró eredményhirdetése.

Június 4-én, vasárnap 11 órakor kezdődik a Szentháromság tiszteletére felszentelt templom búcsúja.