Nyúl József azonban éppen ezt tette: napra pontosan ma 50 éve, hogy munkába állt a Széphő Zrt-nél, illetve annak akkori jogelődjénél. Kitűnik ez a munkakönyvéből is, amelyben első munkanapként 1973. június 15. van bejegyezve. Merthogy öt évtizeddel ezelőtt még munkakönyv is volt.

Ezen kerek évforduló alkalmából csütörtökön kora délután Cser-Palkovics András és Lehner Zsolt alpolgármester fogadta őt a Városháza Kistanácstermében, ahová eljött a cég vezérigazgatója, Szauter Ákos is. Tőle tudjuk, hogy Nyúl József az első és lehet, hogy egyben az utolsó is, aki ennyi időt töltött el a Széphőnél. És aki, mint kiderült, tíz hónap múlva nyugdíjba vonul.

– Mindig szerettem itt dolgozni és bár többször is felvetődött az évek folyamán, hogy anyagi szempontból jobb lenne váltani, végül mégis itt vetettem meg a lábam – mondta a délután főszereplője, aki jelenleg anyagbeszerzőként dolgozik, de annak idején a Lövölde úti egységben segédmunkásként – ahogy mondta – amolyan „lótifutiként” kezdte karrierjét. Néhány év múlva szenes lett belőle, vagyis egyike azoknak, akik hatalmas szívlapátokkal fűtötték a város több pontján is működő kazánokat, hogy a fehérvári lakásokban jó meleg legyen. – Annak idején szívlapátból jött a meleg, most már a csövekből – fogalmazott, arra utalva, hogy a 70-es években még szénnel fűtöttek, amiket nagy csillékbe pakolva mozgattak, no meg zsákokban hordtak. 1978-ban megszerezte a tehergépkocsira szóló jogosítványát így a szállítmányozásnál folytatta, onnan került aztán az anyagbeszerzésre.

Ötven év alatt számos barátra tett szert a vállalatnál és rengeteg élményt gyűjtött, amikre szívesen emlékszik vissza és amelyek közül többet is megosztott a polgármesterrel történt beszélgetés folyamán.

Cser-Palkovics András februárban Gál József mentőautó vezetőt, márciusban Róth Ferenc kézbesítőt, áprilisban Simon Lászlót lakatost köszöntötte a Városházán. Ők, hasonlóan Nyúl Józsefhez, mindannyian 50, illetve 55 évet töltöttek el munkahelyükön.