A hagyományokhoz hűen június elején szervezik azt a programsorozatot, melynek részeként szakmai napot tartottak a Fejér Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központban és annak közvetlen környezetében. Kiállításmegnyitó, civil szervezeti bemutatók és kerekasztal-beszélgetések népszerűsítették az önkéntességet a fiatalok körében.

Június első hete az önkéntesség hete, melynek keretében a Fejér Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ, a Székesfehérvári Diáktanáccsal és a Változás Mentálhigiénés Egyesülettel közös szakmai programra hívta a fiatalokat szerdán délelőtt, melynek célja az volt, hogy a közösségi szolgálatról és az önkéntességről kapjanak részletesebb képet a diákok, de egyben ők is adhassanak visszajelzést a tapasztalataikról!

Rózsás Ildikó ifjúsági szakértő az eseményt megelőzően a FEOL kérdésére elmondta, hogy az elmúlt években egyre többen vállalnak valamilyen szervezetnél vagy intézménynél önkéntes munkát, mégis még mindig sok kérdés övezi, hogy hol is lehet önkénteskedni és mit is értünk önkéntes munka alatt. Sokszor azt is szükséges megerősíteni, hogy az önkéntes munka hogyan lehet a szakmai életút részeként feltüntetni vagy néha nem marad arra idő, hogy ránézzünk, mit is tanultunk az önkéntes munka végzése során. A szakmai program keretében éppen ezekre a kérdésekre hívjuk fel a fiatalok figyelmét, hogy meglássák, felismerjék ezeket az értékeket, mind magukban, mind a közösségekben. A szakértő azt is kiemelte, hogy a hazai önkéntes munka mellett a fiatal korosztálynak a nemzetközi önkéntesség is kiváló lehetőség arra, hogy akár nyelvet tanuljanak, utazzanak és munkatapasztalatot szerezzenek – nyilatkozta a szakértő.

A szakmai napot csodálatos énekszóval a Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola kórusa nyitotta meg. Tavaszi dallamokkal ajándékozták meg a tisztelt egybegyűlteket.

– A civilek, a civil szervezetek felelősségvállalása, társadalmi munkája, jelenléte teheti jobbá az élet számos területét! – hangsúlyozta köszöntőjében Székesfehérvár alpolgármestere. Mészáros Attila hozzátette azt is, hogy a civil szervezeteknek és velük együtt az önkénteseknek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy olyan városban élhetünk, amelyben szeretnénk, hiszen munkájukkal hozzájárulnak a közösség jólétéhez, fejlődéséhez, legyen szó szabadidős és környezetvédelmi programokról vagy karitatív munkáról. Megjegyezte azt is, hogy az utóbbi években megmutatkozott mi is az önkéntesség és bajtársiasság, hiszen a Maradj Otthon Program keretében, a járvány idején, mintegy 300 önkéntes fiatal gondoskodott többek között 500 nyugdíjas ellátásáról: ha kellett bevásároltak, gyógyszereket szereztek be, számlákat fizettek és egyéb ügyeket intéztek a 65 év feletti idősek részére. Sőt többen – emelte ki – mind a mai napig tartják a kapcsolatot az ellátottakkal, akikkel jó viszont alakítottak ki. A másik ilyen eklatáns példaként az ukrán menekültek ellátását és segítését hozta fel. Mindezek mellett az alpolgármester hangsúlyozta, hogy a napi apró cselekedetek is ugyanolyan fontosak és hozzájárulnak a közösség fejlődéséhez, jobbá tételéhez.

A fiatalok érdeklődve hallgatták az iskolai közösségi szolgálatról és önkéntesség szóló felszólalásokat.

Fotó: Nagy Norbert

Ezt követően a résztvevők Rózsás Ildikó ifjúsági szakértő, Zugor Zsuzsanna, az Echo Innovációs Műhely elnöke, Csüri Bence Ferenc, a Székesfehérvári Diáktanács elnöke és Mészáros Attila gondolatébresztő kerekasztal-beszélgetését hallgathatták meg, majd a diákok több csoportban indultak el a különböző tematikájú foglalkozásokra. Többek között arra keresték a választ, hogy miként lehet közösséget szervezni, építeni, működtetni? Hogyan látják a fiatalok a helyei szervezeteket, lehetőségeket? Mit kaphatnak egy adott közösségtől a csatlakozó önkéntesek? Miért érdemesen önkéntesnek lenni külföldön? A beszélgetések során pedig a fiatalok első kézből hallhattak ezekről és betekintést nyerhettek a segítés, az „adás” élményébe, érzésébe is.

Az Alba Kempo SE is bemutatóval kedveskedett a civil központ előtti téren.

Fotó: Nagy Norbert

A szakmai program végeztével a Fehérvári Civil Központ előtti téren folytatódott az esemény, méghozzá a Fejér Megyei Civil Szolgáltató Közösségi Központ és Fejér Vármegye Önkormányzata pályázatának eredményhirdetésével, melynek keretében a civil szervezetek önkéntes programjaikat mutathatták be. A beérkezett pályázatok közül a Jövő Új Városáért Egyesület, a Ciszterci Szent István Gimnázium – Szent Kristóf ház és Talentum Református Iskola részesült díjazásban - ők a tablókiállítás anyagát és 50-50 ezer Ft értékű utalványt vihették haza a Fejér Vármegyei Önkormányzat támogatásából. A három díjazott mellett további három beérkezett program különdíjban részesült – Mezőszilasi Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület, Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Budai Úti Tagintézménye, Krajczáros Alapítvány – akik így szintén helyet kaptak a kiállításon. Kísérőprogramként a téren többek között kutyás bemutató (Dog Plusz Egyesület), kempo bemutató (Alba Kempo SE), papagáj bemutató (V–61 Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete)színesítette a programot. Az Önkéntesek Hete pénteken a Palotavárosi tavaknál folytatódik a „Szedd magad, Palotaváros!" akcióval.