Azokban a percekben az amerikai 101. és 82. légiszállítású hadosztály néhány különlegesen összeválogatott ejtőernyős katonája kiugrott a repülőgépéből Normandia fölött a holdfényes éjszakában. Öt perccel később és nyolcvan kilométerrel távolabb a brit 6. légiszállítású hadosztály egy kis csapata ereszkedett le. Ők voltak a jelzők, azok a katonák, akik azt a feladatot kapták, hogy fényekkel kitűzzék a leugrási övezeteket az őket hamarosan követő ejtőernyősök és a vitorlázógépeken szállított gyalogság számára.

A szövetséges ejtőernyős egységek világosan megjelölték a normandiai hadszíntér külső határait. Közöttük húzódott, végig a francia tengerparton az öt inváziós partszakasz: az Utah, az Omaha, a Gold, a Juno és a Sword. A kora hajnali órákban, miközben az ejtőernyősök Normandia sötét sövényei között harcoltak, a legnagyobb hajóhad, amelyet valaha látott a világ, gyülekezni kezdett a partok előtt: majdnem ötezer hajó szállított közel kétszázezer katonát, tengerészt és a partvédelem katonáit. A támadás reggel fél 7-kor kezdődött, hatalmas légi- és haditengerészeti bombázás és tüzérségi össztűz előkészítése után: az invázió első hullámában néhány ezer katona gázolt ki a partra.

Ezzel a háborús csataképpel kezdődött Cornelius Ryan „A leghosszabb nap” című könyve, amit az ötvenes évek közepén nagyjából ezer interjú elkészítése után írt. Aztán a könyvből John Wayne és Richard Burton főszereplésével 1962-ben Oscar-díjas filmet készítettek, hogy messze hirdessék a nyugati fegyverek fölényét, elsősorban az amerikai katonák – a valóságban csak ritkán tapasztalható – hősiességét és azt, mennyire igazságos volt minden, amit ők tettek. Persze nem a terrorbombázásokról, nem Hirosimáról szóltak Hollywood háborús eposzai: az önmarcangolást és a bűntudatot meghagyták a közép-kelet európaiaknak, különösen nekünk, magyaroknak. Sokkal később készült egy másik sikeres film is azokról a harcokról „Ryan közlegény megmentése” címmel. Egy amerikai katonáról szólt, aki a partraszállás során harcolt, miután fivérei meghaltak a világháború különböző frontjain. Az Omaha Beach kódnevet kapott tengerparton a rohamcsónakokból védhető fedezékbe igyekvő szövetséges katonák (az egyik őrmestert Mike Horváth-nak hívták, megszemélyesítője, Tom Sizemore nemrég halt meg a valóságban is) pergőtűzbe kerülnek, a vérveszteség óriási. Mindenütt halottak, sebesültek, cafatokra szakadt emberi testrészek, haldoklók halálhörgése. Még számítógépes játékot is készítettek ebből a brutális jelenetsorból. De az egy kitalált történet volt, ám én ismertem olyan magyar családot, ahol valóban meghalt három testvér a világháborúban. Csak róluk soha nem készült film, történetüket a Fejér Megyei Hírlap olvasói ismerhették meg.

Partraszálló jármű Portsmouth-ban, a D-napot bemutató múzeum épülete előtt

Fotó: Tihanyi Tamás

Amikor nemrégiben Portsmouthban jártam, meglátogattam azt a múzeumot – az angolok D-Day Story-nak nevezték el –, ahol egyebek mellett Cornelius Ryan könyvének 96 eredeti kéziratát őrzik. A tengerparti széllel dacoló létesítményt, a britek nemzeti emlékhelyét eredetileg II. Erzsébet királynő 1984-ben nyitotta meg, majd a múzeumot ötmillió fontból 2018-ban felújították. A történteket az érintettek szemszögéből mesélik el tárgyak, interaktív anyagok és videók segítségével. A résztvevők szavait és nézőpontjait, valamint a múzeum ikonikus és hangulatos gyűjteményeit felhasználva keltik életre az egykori eseményeket a jelen és a jövő nemzedékei számára. Bemutatják a szigorúan titkos előkészületeket, majd magát a hatalmas csatát, amely lényegében már akkor eldőlt, amikor azt megtervezték. A tárlat bemutatja a hadműveletet, amelyhez Nagy-Britanniából, az Egyesült Államokból, Kanadából és számos más országból érkeztek csapatok azért, hogy 1944. június 6-án áthajózzanak a La Manche-csatornán és megkezdjék hadjáratukat a német hadsereg elleni győzelem érdekében. A D-Day Story továbbra is az egyetlen múzeum, amelynek tematikája kizárólag a partraszállással foglalkozik. A helyszín nem véletlenül Portsmouth: ott volt a Quay House, a szövetséges parancsnokok szárazföldi főhadiszállása.

Az Overlord hadművelet a németek által megszállt Nyugat-Európa felszabadításának kezdetét jelentette négy évvel Franciaország, Belgium és Hollandia 1940 tavaszi megsemmisítő veresége után. A cél az volt, hogy az amerikaiak megvessék a lábukat Franciaországban, és a kommunista diktátor seregeivel együtt legyőzzék a náci Németországot. Normandiát a brit partokhoz való közelsége miatt választották, így a szövetséges repülőgépek hatékonyan támogathatták a partraszálló csapatokat a támadás kezdeti szakaszában: német vadászgépeknek esélyt sem adtak. Több mint 6900 hajóból álló flottára volt szükség a 156 ezer fős támadócsapatok partraszállásához öt tengerparton, amelyek kódneveket kaptak (nyugatról keletre): Utah és Omaha (amerikai), Gold (brit), Juno (kanadai) és Sword (angol). Körülbelül 24 ezer légideszantos katonát is bevetettek, hogy átvegyék az irányítást a stratégiai pontokon, és megakadályozzák a német támadásokat a parton támadó csapatok szárnyai ellen. A rossz időjárási viszonyok és a német egységek heves ellenállása ellenére a műveletek sikeresek lettek: 1944. június 6-án estére a szövetségesek mind az öt tengerparton kiépítették kezdeti állásaikat. A német vereség egyik okaként emlegetik, hogy Hitler aludt, és nem merték felébreszteni, ezért késett a német elitpáncélosok bevetése: ám a szemben álló erők összehasonlításában ez a gyors védekezés is csak a végső kudarc egyik állomását jelentette volna.

Milyen lehetett a már akkor is (és máig) mindent és mindenkit lehengerlő amerikai hadiipar katonáival szemben küzdeni? Nekem egyszer mesélt erről egy magyar honvéd, akinek ezt a feladatot osztotta ki a sors. (A Harcok és bűnök című könyvem folytatásához készült az interjú, de végül a második kiadás soha nem jelent meg.)

Pipellán István, az idős vajtai férfi végigélte mindazt, amit a múlt században egy magyar emberre kimérhetett a sors. Háborút, nélkülözést, mindig törékeny, viszonylagos jólétet. Pocking kisebb bajor város Passautól délnyugatra. Csak kevesen tudják, hogy ott fekszik Nyugat-Európa legnagyobb magyar katonai temetője, ahol a második világháború áldozatai nyugszanak. Pipellán István bajtásai közül is nagyon sokan ott pihennek.

„Mikor hazudik valaki a legjobban? Amikor vőlegény, amikor vadászatból jön, vagy éppen háborús élményeiről beszél”, mondta nevetve, miközben saját vörösborából töltött az előttünk álló poharakba. Pipellán István a sárbogárdi 182-es gyalogosokhoz vonult be, Szentesnél próbálták feltartani az oroszokat. „Jöttek, mint az áradat. Általában az első, második támadó hullámot még vissza lehetett verni, de a harmadikat már nem. Csak vonultak előre, mint amikor a hangyák vándorolnak.”