Csákváron csak hétfőn, de a városi ünnepségek esetében megszokott forgatókönyv szerint tartották meg a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a megemlékezést a Szabadság téri Hősi Emlékműnél. A polgármester beszéde elején felidézte az 1920. június 4-én történteket, a Nagy Trianon kastélyban aláírt békeszerződés súlyos következményeit. Ugyanakkor rámutatott: a hatalmas veszteségek és szomszédaink azon szándéka ellenére, hogy nagy múltú hazánk eltűnjön a történelem süllyesztőjében, Magyarország ma is létezik! Eleinknek, a Nagy Háború utáni nemzedéknek, minden nehézség ellenre sikerült megőrizni magyarságukat, mert felismerték, hogy nemzet nélkül nincs haza. Ennek köszönhető, hogy június 4. ma nem gyásznap, sőt 2010 óta a magyarság, a nemzeti összetartozás ünnepe. „Nem sopánkodunk, hanem tanúságot teszünk magyarságunkról, ünnepeljük nemzetünket, ünnepeljük bátor eleinket és fejet hajtunk hősiességük előtt” – fogalmazott Illés.

Beszédében azt is felidézte, hogy a második Orbán kormány idején meghozott, a Nemzeti Összetartozás Napjáról szóló törvényt a balliberális ellenzék nem támogatta, ahogyan elvetették a kettős állampolgárságról szóló törvényt is, amellyel a Trianoni békediktátum miatt határon túlra szakadt magyarok visszakaphatták állampolgárságukat. Pedig nekik sokkal több küzdelembe került és kerül magyarnak maradni és megőrizni a hagyományokat. Ezért inkább büszkének kell rájuk lennünk és éljenek bárhol a Kárpát-medencében, ők is részei a magyar nemzetnek. Mert a földrajzi széttöredezettség és a meghúzott határok ellenére – fogalmazott - egy nyelvet beszélünk, egy istenben hiszünk, egy az irodalmunk, és a történelmünk.

Az ünnepség a kopjafánál tartott koszorúzással zárult.