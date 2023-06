S ezen a ponton térjünk is rá a szakralitásra, hiszen rengeteg egyházzal, vallási motívummal és helyszínnel kapcsolatos fotója készült már, emellett ő Tornyai Gábor atya multimédiás jobbkeze, mondhatjuk bátran, hogy barátja, s közben a Brenner János Hittudományi Főiskola igen fajsúlyos tantárgyait is próbálja abszolválni. Fotózta a Mária zarándokutat, illetve annak egy részét, melynek anyagából fotókiállítás készült, ami eljutott a többi között Prágába, s talán a közeljövőben a Vatikánban is látható lesz, természetesen - a többi alkotó között - Tégli László nevével is fémjelezve.

Fotó: Tégli László

A pályázatokkal valamiért úgy érzi, hadilábon áll, szerinte ezek nagy része több sebből vérzik igazságosság szempontjából, ezért már nem nagyon próbálkozik. Nem is oly rég az Aranybulla és a természet címmel nyílt kiállítás a munkáiból a Krisztus Király Plébánia Közösségi Házában, melynek létrejöttében Zemlényi Katica is segítségére volt és amit Szarvas József ajánlott az érdeklődők figyelmébe. László nagy tisztelettel adózik a főorvosnak, kézsebész specialistának, s felkérésére új vállalásba is fogott: kezeket fog fotózni, legyen az akár emberé, szoboré...így már erre is fókuszál jártában-keltében a világban.

Fotó: Tégli László

S ennek kapcsán rögtön arról kérdezem, ha életműkiállításra kellene válogatnia, milyen szempontok alapján tenné, s mik kerülnének be, vajon nehéz lenne-e kiválasztani azokat a bizonyosokat, melyek talán a kedvenceinek is nevezhetők? Újra a tabletjéhez nyúl, majd számos témában mutatja: ő bizony mindent is szeret fotózni. Mivel hagyományőrző fiatalokat is lencsevégre kapott nemrég, a honvédelem honlapján is viszontlátta már munkáját, nap képeként. Csak előző hónapban huszonhárom fotója jelent meg a National Geographic oldalán, így minden bizonnyal a kiállítása jelentős részét a legsikerültebb és legkülönlegesebb természetfotói tennék ki.

Ehhez kapcsolódnának az egyházi témák, már-már katolikus "imázsfotók", ahol a látványból következő mondanivaló kéz a kézben jár László egyedi előmunkájával, ami maga a látásmódja. S direkt nem utómunkát írok, mert az kevésbé jellemző rá. Ő inkább a kattintás előtti pillanatokban tudatos: pontosan tudja, mit akar viszontlátni a képen, milyen perspektívából. Ennek tudatában játszik a fényekkel, s van olyan is, hogy egy konkrét csodavilágot épít fel, melyek az ételfotózás vagy a tárgy-és játékfotózás díszletei. Ebben a makrovilágban porcukor a hó, mécsesek a háttérfények, gyógyszertári glicerinnel felturbózott csepp a vízcsepp, mert így tartósabb. És persze teljesen evidens módon mindig van nála porózusabb játszótéri homok is.

Fotó: Tégli László

A legjópofább, bakancslista-kategóriába illő projektje pedig, hogy szeretne Lego-pápa figurát fotózni, ami egy kis Fiat 500-asból integet egy bazilika előtt, csak van egy bökkenő. Kezdetben kiröhögték, hisz' sehol nem lehet Lego-pápát kapni, de ő minden szálat megmozgatott, s készíttetni fog. Elmondható tehát, ha meglesz, ő lesz a világon az egyedüli, aki Ferenc pápa miniatürizált változatával rendelkezik. A legvégsőkig elmegy, ha egyszer a fejébe vesz valamit: komponál, tervez, időt s fáradtságot nem kímélve 5-kor kel, ha kell. Mégis, az absztrakcióval bíró úgynevezett művészfotók, azt mondja, nem az ő pályája, ő ennél szabadabb, a látvány, az esztétika, a szimmetria jobban mozgatja, mint a mögöttes tartalom, amit sokszor talán utómunkával érnek el az alkotók is. Persze ilyet is tud mutatni, de ez a ritkább műfaja. Kívánunk még neki óriásira gömbölyödött, álmosan vöröslő napot, melyeken madarak gázolnak át, s mindezt a Hortobágyon, hiszen ez is a bakancslistáján szerepel még.