A külföldről pénzelt, Brüsszel szerint nem is létező ellenzéki sajtó mélyrepülésben csapott rá az elmúlt napokban a csákberényi dombokra, amely így rákerült a Soros-féle médiabirodalom hadműveleti térképére. Miután most az a parancs van érvényben, hogy mindent támadni kell, ami orosz, fel kellett háborodniuk azon, hogy a Föderáció nagykövetsége, egyébként valóban vitára okot adható időzítéssel, felújított és felavatott egy, hasonlóan szerencsétlen módon világháborúsnak tekintett emlékművet. Az, hogy a 2. Ukrán Front katonái között még a pesti belvárosban is beláthatóan bőven harcoltak ukránok, hiszen többnemzetiségű hadseregről volt szó, tehát az emlékmű legfeljebb szovjet, és kevésbé orosz, nekik elhanyagolható szempont. Lényeg a függetlenség! De mitől is?