„Pénz, karrier, siker, álmok. Folyton agyalok, épp mire vágyok” Az egyik kedvenc magyar együttesem legújabb számából van ez a részlet, ezek a sorok, ahogy egyébként az egész dal is elgondolkodtatott. Folyton kergetünk valami álmot, vágyunk dolgokra, karrierre, sikerre. De ha mindig kergetünk valami álmot, akkor az idő és az élet is elszaladhat mellettünk. Nyilván mindenkinek megvannak az ambíciói, a céljai, és ez jó dolog is, hiszen van ami hajt minket, van amiért akarunk küzdeni, tanulni és fejlődni. Azonban néha az álmokból, a vágyakból engedni kell, van olyan szituáció, amikor bármennyire is akarunk valamit, ami talán nem is tűnik elérhetetlennek, mégsem sikerül révbe érni. Ilyenkor kell felemelni a fejünket és megélni a jelent, nem a múlton rágódni, mert a kemény munka előbb vagy utóbb kifizetődik. Még ha az idő kerget is minket...