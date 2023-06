Június közepe van, így a legtöbb iskolában lezajlott a ballagás, illetve az évzáró. Az előttünk álló hétvége nemcsak a vakáció, hanem a nyári vasúti menetrend kezdete is. Az eddig megszokott IC járatok továbbra is rohannak budapesti indulással és balatonfüredi érkezéssel, ám ezen a helyzeten tovább segített a már meleg időben víz felé rohanó Vízipók. Ezt az InterRégió járatot felár megfizetése nélkül is igénybe vehetjük. Budapestről, a Déli Pályaudvarról indul, kevés helyen áll meg de Székesfehérváron mindenképpen, és viszonylag rövid idő alatt éri el a célját, Balatonfüredet. Az említett Vízipók InterRégió járat mindig páratlan óra 30 perckor indul. Június 17-től rendszerbe állítja a MÁV a Katica InterRégiót, ami páros óra 30 perckor indul a Déli pályaudvarról a Balatonra.

A Velencei-tó, konkrétan Velence város vasúton történő elérhetősége csak annyiban javul, hogy az arra járó expresszjáratok többsége megáll a tóparti városban. Ezt leszámítva a szokott időben, vagyis minden óra 10-kor és 45-kor elindulnak a Déliből a vonatok, melyek Velencén is megállnak.

A Duna parton fűzérként sorakozó üdülőövezetek elérhetősége nem változik, vagyis a Budapest-Pécs vonalon nem lesz járatsűrítés az előttünk álló nyár miatt.

Persze fennakadások, műszaki problémák mindig lehetnek, ezért érdemes érdeklődni indulás előtt, akár az indulási időről, akár a kerékpárok szállításáról, akár a menetidőről is.