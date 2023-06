A települési infrastruktúra javítása érdekében a Vármegyei Pénzügyi Kerethez nyújtott be kérelmet a település önkormányzata, melyben egy újabb fontos járdaszakasz felújítására kért támogatást.

– A temető előtti járdaszakasz kritikus állapotú, össze van töredezve. Valaha beton volt ez a járda, amire feljavítás címszóval ráhúztak egy aszfaltréteget, mostanra a beton- és az aszfaltréteg is összetört. Mellette közvetlenül a 6204-es út és egy nagyon nagy vízelvezető árok van. Az egész járda – és így a rajta járó lakos is – dől az árok felé babakocsival, biciklivel – mondta kérdésünkre a jelenlegi állapotról a falu polgármestere, Szentes-Mabda Katalin, aki arról is beszélt, a cél, a 206 méter hosszú szakaszon a jelenlegi burkolat felszedése és egy térkő burkolatos járda kialakítása.

A cél, hogy a jelenlegi beton és aszfalt borítás helyett térkő burkolatot kapjon a járda

Forrás: Önkormányzat

A vármegyei keretből elnyert 5 millió forint azonban nem fedezi a felújítás teljes, nagyjából 15 millió forintos bekerülés költségét, ezért ugyanezen szakasz felújítására adott be pályázatot az önkormányzat a Magyar Falu Programba, így pozitív elbírálás esetén a két támogatás – némi önkormányzati forrással kiegészítve – lehetőséget adhat arra, hogy megújuljon a temető előtti szakasz.