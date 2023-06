A nyári időszakban különösen sok kerékpáros használja a Fehérvár-Kisfaludot Dinnyéssel összekötő kerékpárutat, amely a Császárvíz mellett vezet. A vízfolyással párhuzamosan a kerékpárút is áthalad az M7-es autópálya alatt, ám mivel itt a kerékpárutat is lejjebb kellett vinni, hogy a kerekezők átférjenek a híd alatt, ezért nagyobb esők után itt annyira képes felduzzadni a víz, hogy biciklivel sem lehet átjutni az autópálya másik felére. Nos, az elmúlt hetekben ez a probléma fennállt, ám most hétvégén arra biciklizve azt tapasztaltuk, hogy mindössze 10-15 centire csökkent itt a víz magassága. Tehát óvatosan, lassan haladva már meg lehet tenni az M7-es alatt átvezető néhány métert és onnan szabad a pálya!