Juhász Károly lapunk megkeresésére szívesen emlékezett vissza a Vágó István által vezetett háromórás tévéműsorra, amelyet igen magas, 148-as intelligencia szinttel nyert meg. A rendőrök csapata is jó eredményt ért el, csupán hajszálnyival maradt le a tanárok mögött az első helyről. Az akkori belügyminiszter, Lamperth Mónika dicséretben és jutalomban részesítette őt, míg Salgó László országos rendőrfőkapitány pedig személyes levélben köszönte meg neki a kiváló teljesítményt.

– A televíziós IQ-verseny rendkívüli élmény volt számomra több okból is. Az első ok, ez volt az első televíziós szereplésem, amikor közelről és belülről is láthattam miként működik a műsorok készítése és felvétele. A másik ok pedig nyilván az volt, hogy sikerült az első helyet megszereznem. Természetesen nagyon jó érzés volt, hogy a versenyt megnyertem, és ha jól emlékszem, nem csak a műsorban szereplők között lettem a legjobb, hanem a tesztet otthonában elkészítő sok százezer néző között is – idézte fel 2003-as emlékeit az alezredes.

Elmondta azt is, hogy az IQ-vetélkedőt követően néhány hónapig több alkalommal kereste a média, újságokban és TV-ben szerepelt – volt olyan lap is ahol a címoldalra került –, de az élete nem változott meg. Az életpályája sem módosult, noha felmerült benne, hogy más munka után néz, mivel közgazdász diplomával is rendelkezik. Körülnézett néhány pénzintézetben, de mindenütt pályakezdő lett volna kezdő bérrel, ami kevesebb volt, mint az akkori rendőri fizetése.

– A sorsommal nem vagyok elégedetlen, de alakulhatott volna sokkal szerencsésebben is. Az biztos, hogy úgy érzem, nekem keményen meg kell dolgoznom az eredményért. Az intelligencia-verseny után mindenki rendkívül magasra tette velem szemben a mércét – fűzte tovább gondolatait az első IQ-bajnok, majd őszinte véleményt nyilvánított a mai televíziós vetélkedőkről is –: A versennyel kapcsolatban annyi csalódásom volt, hogy bár rendkívül komoly teljesítmény kellett a győzelemhez, a jutalom rendkívül alacsony volt. Ha megnézzük ma a televíziókban zajló vetélkedőket, látható hogy igen kicsi hozzáadott értékkel is igen komoly, milliós nyereményeket lehet elérni. És ami a legfontosabb, úgy alakítják ezeket a vetélkedőket, hogy a szerencse sokkal fontosabb, mint a tudás. Emiatt nem is gondolkodom azon, benevezzek-e újra egy tévés vetélkedőre.

A beszélgetés végén kíváncsiak voltunk arra is, miként látja Juhász alezredes, mennyiben volt hatással az emberek rendőrökről kialakult

képében, az ő és kollégái sikeres szereplése a 2003-as televíziós IQ-versenyen:

– Emlékeim szerint a műsor után nagyon pozitív volt az emberek véleménye a rendőrökről. Nekem rengeteg ismerősöm gratulált, de volt olyan is, hogy a Videoton stadionban odajött hozzám egy ismeretlen férfi gratulálni, majd nagyon lelkesen odahívta a családját, hogy nézzétek, itt van, aki megnyerte az IQ-versenyt a TV-ben. Szerintem azóta mindez feledésbe merült, és a rendőrök megítélésében a friss történések vették át a szerepet. Rendőrvicc sem lett kevesebb, mint volt, a barátaim mindig megosztanak velem egyet-egyet, de nem veszem a szívemre.