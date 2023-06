Az elmúlt napok kutyameleg időjárásában minek is örülhetett volna jobban a fekete bundájú kutyus, mint egy hűsítő vízzel teletöltött medencének? Öröm, boldogság - ez olvasható le a kutyalány ábrázatáról, aki ugyan energikus kutyus, de gond nélkül "megadja" magát a pihentető simogatásnak is. A videó, melyet az állatotthon osztott meg, nagyon sok pozitív visszajelzést kapott, így hát most önöknek is megmutatjuk, így ficánkolt a medencében Vilma:

Mint később, egy felvetés kapcsán kommentben megírták a gondozók, azért volt pórázon, mert épp sétára indult, éppen előtte mártózott meg a vízben. Csoportos sétára indultak épp 10-15 társával együtt.