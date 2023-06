A gyorsan fejlődő digitalizáció, a globalizáció és az elöregedő társadalmak új kihívások elé állítják a nyugdíjasokat és a nyugdíj előtt álló polgárokat. Főként ez volt a mozgatórugója annak a WellOSyst programnak, amelyt még 9 hónappal ezelőtt indítottak útnak a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságelemzési és Közpolitikai Kutatóközpont közreműködésével. A kezdeményezést egyébként az ALCOA Alapítvány támogatta.

A kezdeményezés széleskörű együttműködésen alapult, a helyi idősek, szakmai szervezetek és az önkormányzat is az ügy mellé állt. Főként felméréseket – kérdőíves kutatásokat, időseket segítő workshopokat tartottak –, hogy az idős emberek életminősége és közösségeik fenntarthatósága bizonyíthatóan növekedjen.

– Az idősügy globálisan az egyik legfontosabb és a legnagyobb kihívást jelentős társadalmi ügy. Székesfehérváron pedig helyben igyekeznek kezelni és javítani a helyzeten, amiben az önkormányzat és a vállaltok is aktív szerepet vállalnak – fogalmazott Farnady Judit projektvezető köszöntőjében szerdán, majd ismertette röviden a programot.

A város részéről Mészáros Attila alpolgármester csatlakozva az előtte szólóhoz elmondta, Fehérváron több mint húszezer 65 év feletti él, így az önkormányzat is folyamatosan dolgozik azon, hogyan lehet még hatékonyabban segíteni az időseket. Hozzátette, az eredményekből levont konklúziókat igyekeznek majd beépíteni a saját elemeikbe is, ezzel is segítve az idősek jól-létét.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A szakmai napon előadást tartott többek között Katona Márton, egyetemi tanársegéd, aki elmondta, hogy a WellOSyst programban elért eredményeik fontos tanulságokkal és javaslatokkal szolgálnak, mint a hétköznapi emberek, mind a döntéshozók számára. A kérdőíves kutatás során az idősek a pénzügyet, az egészséget és magányt jelölték meg, mint három legfontosabb nehézséget, ami leginkább befolyásolja az életminőségüket, míg a megoldást a problémáikra leginkább a családban látják. Érdekesség, hogy ebben a rangsorban az állam a mezőny végén, míg az önkormányzat és a civilszervezetek valahol középen állnak. A kompetenciák kérdéskörében a digitális kompetenciát jelölték meg az első helyen, míg másodikként a személyes és társas kompetencia jelent meg. Ezt követően a generációk közötti kommunikáció kérdéseivel foglalkoztak, majd a szervezetek közötti együttműködésről tartott interaktív programmal zárult a szakmai nap.