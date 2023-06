Rácz Szilvia ezer tő levendulát ültetett két évvel ezelőtt, amelyek közül most mintegy négyszáz borult virágba a Csókakőn található 86/4 helyrajzi számú belterületi telken, ami a József Attila utcából nyílik. – A lányom kutyafotós és három éve a közeli Orondon szeretett volna levendulásban ebeket fotózni, amiért a kinézett hely tulajdonosa olyan óradíjat kért, hogy a szavunk is elállt. Akkor mondtam a lányomnak: „ültetek én neked pár tő levendulát!” Így kezdődött. Aztán annyira belejöttem, hogy ezer tőig meg sem álltam – árulta el a feol.hu-nak Rácz Szilvia, aki a levendula virágából szörpöt és szappant is készít, de a sokak által kedvelt illatpárnák is megtalálhatók a kínálatában. Hosszabb távon levendulaolajat is szeretne készíteni.

Az ültetvény tulajdonosa június 18-án, valamint június 24-25-én 10 és 19 óra között vár mindenkit, aki szeretne levendulát szüretelni. Ollót, lehetőség szerint, vigyenek magukkal, bár, ha véletlenül otthon marad, az sem probléma, a helyszínen is tudnak néhány darabot biztosítani. Szedőzsákot szintén adnak. Aki pedig szakszerű segítséget igényel annak tekintetében, hogy az angol, vagy a francialevendulát válassza, természetesen Szilvia abban is a rendelkezésükre áll!