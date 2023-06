Holnap reggel nyolc órakor nyitja meg a nyári szezont a székesfehérvári városi strand. A nyitva tartás változatlan marad a 2023-as szezonban, azaz a hét minden napján reggel 8:00-tól este 19:00-ig várja a vendégeket. De ha hőségriadót rendelnek el, akkor egészen este 8-ig nyitva lesz a létesítmény.

Amint az önkormányzati kommunikációs központtól megtudtuk, az árakat muszáj volt némileg emelni, de a délutáni kedvezmény változatlanul megmarad, 16 óra után féláron lehet majd strandolni.

A szükséges felújításoknak már hetekkel korábban nekiálltak a Városgondnokság szakemberei: komoly javítások történtek az élménymedence burkolatán, lefestették a padokat, kifestették az öltözőket, a csúszda javítása is megtörtént, ahol szükséges volt, a homokozó fölé pedig napvitorlák kerültek. Hosszadalmas folyamat volt a biztonságos csúszdákhoz a megfelelő tanúsítványok megszerzése is a nyitás előtt. A strandon dolgozók a szezon előtt részt vettek a csúszdakezelő képzésen és ez vár a diákmunkásokra is, akik jelentkezését még mindig várja a Városgondnokság.

A kinti nagymedence feletti sátor teteje idén is megmarad, de az oldalfalát kinyitják, így szellős lesz, de közben árnyékot is ad majd. Ezt a medencét egyébként hétköznapokon 8 és 14 óra között a sportolók használják négy pályán, a többi ekkor is szabd lesz. A csúszda 9 és 18 óra között működik, a csúszásért továbbra sem kell külön fizetni.