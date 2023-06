A 2003-ban életre hívott Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola szellemi atyja Botos József ismert táncpedagógus volt. A célja pedig természetesen az Alba Regia Táncegyüttes utánpótlásának kinevelése volt. Sokan az Alba Regia Táncegyüttes tagjai lettek, és többen közülük ma is hivatásos táncosként, vagy táncoktatóként dolgoznak a hagyományok továbbörökítésén. Az elvégzett munka sikerét jelzi, hogy a fiatalok brillíroznak az országos tanulmányi versenyek döntőiben, szóló és csoportos formációban egyaránt, valamint az is, hogy az iskola többszörösen kiválóra minősített intézmény és regisztrált tehetségpont.

Amint az önkormányzati kommunikációs központ hírül adta, a jubileumi gálán Lehrner Zsolt alpolgármester köszöntötte az ünneplőket. Mint felidézte, Székesfehérváron még az egykori Megyei Művelődési Központ táncházmozgalmából nőtte ki magát egykor az Alba Regia Táncegyüttes, majd a generációkon átívelő tudásátadás jegyében jött létre az alapfokú művészeti iskola.

- Kultúrában születni nemcsak annyit jelent, hogy élvezzük a kiváltságokat, amiket az ősök alkotása teremtett, hanem annyit is, hogy előkészítjük az utódok kultúráját - idézte Hamvas Béla sorait Székesfehérvár alpolgármestere, aki hozzátette, hogy ebben áll az Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola küldetése is.

A kisebbek is bemutatkoztak a gálán

Fotó: ÖKK

Tóthné Botos Rita igazgató a gálán felidézte, hogy az elmúlt húsz évben közel ezer gyermek tanult az intézményben és vett részt több ezer foglalkozáson, valamint több tucat fellépés, szakmai bemutató, karácsonyi és év végi előadás, és persze rengeteg díj, elismerés, oklevél is jelzi azt az utat, amin az ARAMI ment végig az elmúlt két évtizedben.

Az első műsorszámban az ARAMI Junior és Pulutyka csoportja együtt lépett színpadra, őket az iskola legkisebbjei, a Csöröge csoport követte Kneifelné Vas Éva vezetésével. A köszöntőket követően ismét a Pulutyka csoporté volt a főszerep, akik mögött már színes táncos-életút és - fiatal koruk ellenére - rengeteg szakmai siker áll, Majorosné Szabó Veronika és Majoros Róbert vezetésével. A jubileumi gálán Szucsági táncokban látható virtuóz férfitáncot is láthatott a közönség, amelyet Sáfrán Balázs tanított be a fiataloknak. A Pulutyka után a Guba csoport következett, őket hat éve terelgeti Majoros Andor, akinek munkáját a tavalyi évtől Fekete Krisztina is segíti. A Guba csoport a „hazai” mezőföldi táncanyag kincseiből adott ízelítőt a gála közönségének. A jubileumi műsort Majoros Róbert állította színpadra, a talpalávalót pedig ezúttal is a Galiba Zenekar húzta.