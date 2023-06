A történetük 2002 őszén kezdődött, amikor már hiányoztak a régi közösségi események a településen, és a művelődési ház üresen állt. Az emberek egyre inkább igényelték a társas találkozások szervezését. Ennek hatására az aktív szervezőkben is felmerült az igény, a rendszeres kulturális és közösségi események iránt. Nagy lelkesedéssel kezdtek munkálkodni és a kreatív ötletek alapján, megszülettek az első programok.

Azonban hamar rájöttek, hogy anyagi támogatás nélkül nem fog menni. Mivel nem számíthattak az önkormányzat támogatására, saját lábukra kellett állniuk. Ezért elhatározták az egyesület megalapítását. Bár akkoriban ez nem volt túl gyakori, maguk taposták az utat.

Az alapszabály és a bejegyzés, valamint a könyvelés során számos nehézséggel szembesültek, de bízva a pályázati lehetőségekben, vállalták ezeket. 2003 nyarán hivatalosan is bejegyzett civil szervezetté váltak. Ekkorra már számos sikeres programon voltak túl. Az elmúlt 20 év során rengeteg rendezvényt szerveztek. Egy részük a hagyományőrzés jegyében valósult meg, mint például a falukarácsony, a falufarsang, a bálok, a húsvéti locsolkodás és a kézműves foglalkozások. Kirándulásokat, képzőművészeti kiállításokat és színházlátogatásokat szerveztek több alkalommal is. Fontosnak tartják a faluval és más szervezeteivel való együttműködést, amely az évek során egyre szorosabbá is vált. Szintén kiemelt céljuk volt a partnertelepülésekkel való kapcsolatépítés. Az elmúlt időszakban három települést is felkerestek: Füleket a Felvidéken, Erdőfület Erdélyben és Fülesdet Szatmár megyében. Mindenhol szeretettel fogadták őket, és többször is sor került közös programokra.