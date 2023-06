Ferenczy Attila napi szinten többször is bejárja Székesfehérvár útjait az egyik helyi járatos buszt vezetve, így aztán nem kevés tanulságos közlekedési esettel találkozik. Ezekből néhányat már megosztott a Fehérváron közlekednénk csoportban. Az egyik ilyen videón az látható, hogy a busz a fehérvári bíróság, illetve a börtön épületénál, a Szekfű Gyula utcáról próbál bekanyarodni az Ányos Pál utcába, keresztezve a szemből érkező forgalmat. Ekkor érkezik egy kék autó, amelynek sofőrje villantással jelzi, hogy megáll és beengedi a buszt az Ányos Pál utcába. Csakhogy a Szekfű Gyula utca itt kétszer két sávos és miközben a kék autó udvarias sofője maga elé engedné kanyarodni a buszt, közben a belső sávon érkezik egy másik, ezüst színű autó, amely nem lassít. Ezt látva, miközben a busz eleje már elindul a szemközti sáv felé, a kék autó is megindul, fékezésre késztetve Ferenczy Attilát.

- Azért osztottam meg ezt a videót, mert abban bízom, hogy tanulnak belőle az emberek. Itt végülis a „hiba" az volt, hogy a kék kocsi azután indult el mégis, miután az elsőbbségéről lemondott. A busz fékezése, mivel nagyon kicsi volt az indulósebesség, nem volt probléma. Azért sem, mert egyrészt a fordulást tudta, látta minden utas, tehát kapaszkodott, másrészt csak ülő utasok voltak. Így ez ebben a szituációban nem volt probléma – fogalmazott a busz vezetője, akinek az elmondása szerint elég sok olyan forgalmi szituáció van, amikor a busz sofőrjének nagyon résen kell lennie. A leggyakoribb ilyen szituáció, amiről a feolnak videót is küldött a buszsofőr, amikor a körforgalomban már bent haladó busz elé vág be oldalról egy kocsi. A videón az látható, hogy a Romkert-Nemzeti Emlékhely melletti körforgalomban halad a busz, amikor a parkolóház irányából egy autó behajt a lendülettel érkező busz elé…

- Ez adott esetben elég veszélyes is lehet, hiszen egy íven haladó buszt kell megfékezni. Ilyenkor több erő is hat az utasra, olyan is, amire nem készül. Olyan erő is hathat ilyenkor az utasokra, mintha a lánchinta hirtelen megállna a forgásban. Sajnos ezt néhány autós nem érti, tudja, és nyugodt szívvel vág be elénk – fogalmazott Ferenczy Attila, aki csak annyit kér, hogy az ilyen manővereket, a nagy gázzal a busz elé hajtást, az autósok többször is gondolják át. Ez mindannyiunk érdeke!