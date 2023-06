Szenczy Sándort, az idén 27 éves Baptista Szeretetszolgálat alapítóját, az utolsó években elnök emeritusát 57 éves korában, hosszú betegség után szólította el a földi világból Teremtője, akit egész életében szolgált. Sándor tevékenysége szorosan kötődött Fejér vármegyéhez. Megtérése után egy ideig Kápolnásnyéken élt, majd teológiai tanulmányainak elvégzését követően a szomszédos Velencén alapított gyülekezetet, ahol idővel imaházat épített. Csodaként emlegetik a segélyszervezet megalapításának körülményeit, hiszen szó szerint a semmiből – egy velencei nyugdíjas özvegyasszony első ötezer forintos adományából – hozta létre a Baptista Szeretetszolgálatot, amely idővel a világ számos háborújánál, természeti katasztrófájánál segédkezett, Magyarországon pedig szociális és oktatási intézmények hálózatának fenntartójává vált. A vármegye legnagyobb költségvetéssel és legtöbb alkalmazottal bíró civil szervezetének számított jó ideig – talán még mindig az.

A Baptista Teológiai Akadémia történelmi emlékparkjában ma két „hithős” bronz mellképét avatták fel

Szenczy Sándor a kezdetekre így emlékezett korábban a Fejér Megyei Hírlapnak:

– Ha arra gondolok, hogy ez az egész egy özvegyasszony ötezer forintjával kezdődött, akkor elbámulok ezen és csodálkozom. Egy este megjelent Velencén egy nyugdíjas néni, adott ötezer forintot és azt mondta, Sándor, csinálj ebből világmissziót! Mosolyogtam ezen, hiszen ötezer forint 1996-ban sem volt nagy összeg, de mégis komolyan vettem. Letettem a pénzt az asztalra, imádkoztam és azt mondtam, Istenem, legyen ebből világmisszió! Háború, rengeteg karitatív munka, nemzetközi bevetés következett földrengéseknél és árvizeknél. Tízezrekkel találkoztam, sok százak megmentésében vettem részt aktívan. Túlteljesítettük, amiről a mondás szól: ha valaki egy embert megment, akkor a világot mentette meg.”

Kalapban a Székesfehérváron élő Szenczy István, Sándor öccse, mellette Herjeczki Géza, Szilágyi Béla, Papp János és Varga László Ottó az ünnepségen

A Fejér Megyei Hírlap volt az a média, amelyik a szervezet tevékenységéről az első tudósítást készítette: egy adománnyal megpakolt kamion útnak indulásáról szólt a riport a délszláv háború idején. Attól kezdve elkísértük Csecsenföldtől Afganisztánon át Kambodzsáig nagyon sok helyre, ezekről az utakról „Dögcédula és kereszt” címmel 2003-ban a Harmat Kiadó gondozásában riportkönyv jelent meg.

A Fejér Megyei Hírlappal 2005-ben közös jótékonysági akciót is szervezett Sándor, akkor a standokon eladott lapszámok bevételét ajánlottuk fel olvasóink nevében a dél-kelet ázsiai szökőár árváinak, egy Srí Lankán létesített és máig üzemelő árvaház felépítése érdekében. Az évek teltek, Sándor pedig nem csökkentette a tempót, továbbra sem ismert lehetetlent, és ez a nyomás – valamint sejthetően a hozzá törpének bizonyulók támadásai – kikezdték az egészségét. Évekig harcolt rákbetegségével – ő úgy mondta, a Sátán ott támadta meg, ahol a legtöbbet tudott neki ártani. Végül az agydaganat szövődményei okozták tavalyi halálát az Egyesült Államokban, ahol szűk körben temették el. Búcsúztatóján mások mellett két barátja, támasza, Szénási Jonatán Sándor kápolnásnyéki református lelkipásztor és Révész Lajos Velencén élő baptista lelkész is imádkozott.

Barátok és munkatársak: balról jobbra Gál Dávid, Révész Lajos, Szilágyi Lilla, Szénási Sándor, Szabó Gabriella, Szabó Balázs és Horváth Sándor

– Az életem mindig a szélsőségekről szólt. Ha valamit tettem, azt mindig nagyon szenvedélyesen tettem. Ha Velencén laktam, akkor ott is nagyon szenvedélyesen éltem és nagyon szenvedélyesen képviseltem a világ bármely országában azt, hogy velencei és Fejér megyei vagyok, hogy ide tartozok azok közé, akik húsz éve a barátaim. Gyerekkoromban Százhalombattán éltem, de a legfontosabb történések ide kötnek. Innen lett feleségem, itt volt az első gyülekezetem, itt vannak azok a barátok, rokonok és családtagok, akik fontosak számomra. Itt találkoztam először az igazi élettel, az igaz megtéréssel, itt találkoztam először a halállal is – mondta Szenczy Sándor annak idején a Fejér Megyei Hírlapnak, miután átvette Velencén díszpolgárrá avatásának oklevelét.

Tegnap a fővárosi Baptista Teológiai Akadémián leplezték le a róla készült bronz mellképet, Bánkuti István szobrászművész alkotását. Szenczy Sándor alakját Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke és Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke idézte fel a résztvevők előtt.

– Isten formálta Sándort, tette azzá, aki lehetett, és tette áldássá sok-sok embernek az életében itt Magyarországon és szerte az egész világon – mondta az egyházelnök. – Az irgalom eszköze volt az Isten szuverén döntése alapján. Ő formálta, hogy azzá lehessen. Először azzal, hogy ő is irgalmat kapott az Istentől, aki által megtérhetett, újjászülethetett és a hitben indulhatott el. Élete végéig megmaradt az a fajta karaktere is, amit kapott, amivé tette őt az Isten. Az irgalom eszközévé tette, mert olyan mély megértéssel tudott fordulni a legnehezebb sorsú ember felé, akár a keresztény hittől a legtávolabb álló ember felé is, amennyire talán egyikünk sem. Irgalmas lehetett az egyszerűhöz és a „nagy” emberhez, irgalmas lehetett itthon és külföldön. Isten irgalmasságát jelentette azok számára, akiknek talán az utolsó menedéket jelentette.

– Ki volt Sándor? ­­– tette fel a kérdést Szilágyi Béla is. – Isten szeretett gyermeke, aki szenvedélyesen szerette és szolgálta Urát és az embereket. Látó, akinek mindig voltak álmai. Tíz lépéssel, tíz évvel mindig előttünk járt. S ezek az álmok, mivel Istentől származtak, megvalósultak. Pásztor, aki Isten evangéliumát közvetítette a hajléktalan drogos felé ugyanúgy, mint a művész, a celeb, a politikus felé. Apostol, aki nem csak templomokat épített, hanem Isten királyságát. Ember, aki nyíltan felvállalta esendőségét, hibáit, korlátait is. Aki megtanított megbocsájtani, új esélyt adni hetvenszer hétszer is. Tűzember, aki Isten szeretetének lángját lobbantotta fel a szívünkben. Szeretetszolga, aki mások felemeléséért élt. Gyermek, apa, férj, testvér, barát.

Szilágyi Béla Dániel prófétát idézte: „Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké.”