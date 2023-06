Voltak megemlékezések más településen is, de a lehangoló trianoni diktátumról „furcsán” csak Abán emlékeztek. A Feolon június 1-jén megírtuk Aba napok – Építők napi juniális – Trianon 103: megemlékezések a nemzeti összetartozás napján címmel az általunk ismert teljes hétvégi Fejér vármegyei programot.

Ezen plakát alapján ismertettük Aba hétvégi programjait június 1-jei cikkünkben

Abaiak jelezték, hogy kellemetlenül érzik magukat, mert túl azon, hogy egy hibásan megírt táblát avattak a városban, állítólag nem sikerült a Szózatot elénekelni, elmondani a megemlékezésen. Ám előfordulhat, ha sok olyan ember jön össze, akik nem ismerik, vagy nem merik bevállalni a Szózatot, akkor az elmarad a rendezvény végén. Más a helyzet a hibás táblával. A trianoni békediktátum 103 évvel ezelőtt íratott alá, miközben a táblán ez állt: „Állította Aba Város Önkormányzata az igazságtalan TRIANONI BÉKE 123. évfordulója alkalmából” Azt most hagyjuk, hogy éppen a trianoni béke van csupa nagybetűvel, hiszen ez is lehet üzenet!

A 123. évfordulója 1900-nak van és nem 1920-nak, tehát hiba történt. Szerencsére a terület országgyűlési képviselője, Varga Gábor pontosan tudta, hogy 103 esztendővel ezelőtt született meg a gyalázat, és ünnepi beszédében ezt is mondta. A Fejér Megyei Hírlap kérdésére elmondta az országgyűlési képviselő, hogy nem látta az emléktáblára felírtakat, de ha ott 123. évforduló szerepel, akkor azt javítani kell, és a hibát elkövetőnek vagy elkövetőknek vállalni a felelősséget. És valljuk meg őszintén, valóban csak erről szól a történet! Bármelyikünk hibázhat, és azt vállalnunk is kell, és ha tehetjük, akkor ki kell köszörülni a csorbát!

Ez pedig már a frissen megkoszorúzott tábla nélküli emlékmű Abán, amin jól látszik, hogy a tartó elrepedt.

Éppen ezen gondolatok alapján kerestem meg Aba polgármesterét, Mikula Lajost, aki miután meghallotta tőlem, hogy a tábla tartását biztosító márvány is törött, kérte, hogy kérdéseimet tegyem fel írásban, és ő gyorsan válaszol rá. Így tettem, ezért most beavatom az Olvasókat e közérdekű levélváltásba.

Kérdés a Fejér Megyei Hírlaptól:

„Tisztelt Polgármester Úr!

Az imént telefonáltam Önnek a június 4-én, tegnapelőtt felavatott trianoni emléktáblával kapcsolatban, amelyen 123. évforduló állt. Nyilvánvaló hiba történt, amit feltételezhetően korrigálnak, hiszen a tábla már nincs az elrepedt márványon, valószínűleg javítják a feliratot.

A fekete táblán az áll, hogy "Állította Aba Város Önkormányzata az igazságtalan TRIANONI BÉKE 123. évfordulója alkalmából"

Feltételezem, hogy az állítás költsége az önkormányzatot terhelte. Kérdésem, hogy a hiba kijavításának költségét ki fizeti?

Ki vette át az elkészített táblát?

Ki ellenőrizte le a feliratok helyességét?

Kinek a felelőssége a hiba?

A repedt tartó márvánnyal kapcsolatban értetlenségének adott hangot a telefonban. Elképzelhető, hogy Polgármester Úr nem tud róla, hogy a tartó el van repedve, amit láthatóan utólag ragasztottak meg?

Köszönöm megtisztelő és gyors válaszát, amit a telefonban ígért!

Üdvözlettel!

Nagy Zoltán Péter”

Ezen a képen látszik a település neve is, de a 123. feliratot fekete szigetelőszalaggal takarták el. A kép június 4-én 12 óra 21 perckor készült, több mint három órával a megemlékezés után, amikor a korrekció még csak az a bizonyos szigetelőszalag volt

A polgármester válasza:

„Szó szerint kérem leadni.

Nyilatkozat

Aba Város Képviselő-testülete magyar nemzeti tragédiaként tekint a trianoni békediktátumra. Emiatt döntött úgy, hogy trianoni emlékhelyet alakít ki.

A kivitelezés során az emléktáblára sajnálatos vésési hiba került. Ennek észlelése után, már az avatás napján megkezdődött a javítás. Az emléktábla leszerelésre került, a felirat újra vésése folyamatban van.

A felelősség megállapítása után a javítás költségeit annak okozójával megtérítteti az Önkormányzat. Az emlékhely kialakításának (kőműves munkák, tartó kőlap, márvány emléktábla) teljes költsége 520.000 forintot tesz ki.

Megjegyezzük, hogy a közösségi oldalakon véleményt mondó, magukat elkötelezett magyarként bemutatni szándékozó személyek egy része jelen sem volt az avatáson.

Ugyanígy nem volt jelen a Fejér Vármegyei Hírlap munkatársa sem az avatáson. Köszönjük, hogy kizárólag a negatívumok kommunikációjával ugyan, de Hírlap felhívja a figyelmet arra, hogy Aba Város Önkormányzata trianoni emlékhelyet alakít ki.”

Nos, ennyi volt a válasz, ami valóban gyorsan jött. Aláírás nem szerepelt, és a polgármester nem a hivatali címéről írt, hanem személyes mail-címéről. Bízom benne, hogy e „nyilatkozat” attól még tekinthető hivatalosnak. Tekintettel arra, hogy a válaszadó „sajnálatos vésési hiba” szöveget írt, akkor lehet, hogy a kőfaragó követte el a hibát? Lehet, hogy a felelősség is őt terheli? Lehet, hogy az ellenőrzést is ő követte el? Lehet, hogy a munkája után nem kap fizetséget? Ezek csak kérdések, de gondoltuk, megtudjuk magától az alkotótól, aki információink szerint egy környékbeli kőfaragó, aki a Hősök terétől körülbelül 9 km-re alkot. Többször is hívtuk, de nem sikerült még elérnünk, reméljük, kapunk visszajelzést!

Azt azért megjegyzem, elmentünk volna Abára is, de nem hívtak minket. És csak halkan mondom, Fejér Megyei Hírlap az újság neve, amely ír jó és nem jó dolgokról is. Mint fent említettem az abai esemény adta a címét programajánlónknak június 1-jén, kár lenne azzal vádolni a hírlapot, hogy „kizárólag a negatívumok kommunikációjával” foglalkozna. Talán szerencsésebb lenne a kérdésekre válaszolni, de biztos vagyok benne, hogy a vizsgálat után ez is megtörténik.