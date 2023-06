Párjával május 29-én, pünkösdhétfőn Siófokon voltak, hogy kiélvezzék a hosszú hétvége adta pihenés utolsó napját. Innen vonattal szerettek volna hazautazni Székesfehérvárra, így elhatározták, hogy a 19:03-kor induló vonatra szállnak. Igyekeztek még időben kiérkezni a siófoki vasútállomásra, talán korábban is, mint kellett volna, a vonat indulása előtt már 45 perccel hamarabb ott voltak. Akkor érte őket az első ’meglepetés’, amikor a jegypénztárban dolgozó közölte: nem tudnak elmenni a 19:03-kor induló vonattal, mert már nincs rajta hely. Bosszankodtak kicsit, de tudomásul vették, hiszen pünkösdhétfő volt és látták, hogy nagyon sokan vannak az állomáson, a peronokon és a váróban is. Így az eggyel későbbire, a 20:03-kor induló InterCity vonatra váltottak két jegyet, helyjeggyel együtt, mert erre a járatra azt is kötelezően kellett.

– A jegyünk a 8-as kocsiba szólt, a 45, illetve a 47-es ülőhelyekre, de nem találtuk a kocsit, ezért megkérdeztük a kalauzt, akitől megtudtuk, hogy nem indítottak ezen a járaton ilyen kocsit, próbáljunk valahol találni magunknak helyet. Azt már gondolom mondanom sem kell, hogy hatalmas káosz és fejetlenség volt, sok utasnak szólt még a 8-as kocsiba a jegye. Amikor felszálltunk a vonatra hosszas keresgélés után találtunk annyi helyet, hogy legalább állni tudjunk. Egy másik kalauz az elnézésünket is kérte, neki sem lehetett egyszerű dolga. Ő mondta nekünk, hogy már az induló állomáson, Keszthelyen tömve volt a vonat, így Siófokra érve nem csoda, hogy szinte tömegnyomor alakult ki – mesélte Beáta, aki azt is elmondta még, hogy elvileg volt 8-as kocsi, csak elszámozták, emiatt nem találták az utasok.

Székesfehérvárra érve próbálták visszaigényelni a jegyek árát, hiszen le sem ültek, de a jegypénztáros elutasította, mert a kalauz nem kezelte le a vonaton a jegyeket. Bár mint mondta a hölgy, nem is a pénz érdekli őket, csak csalódottak és dühösek voltak, hogy ismét pórul jártak, mert a MÁV-ot választották közlekedőeszközként. Sokszor járnak Fehérvárról a Balatonra nyaranta és többnyire a vonatot választják, hogy elkerüljék a dugót, de a történtek miatt nem biztos, hogy a jövőben is így fognak tenni. Beáta hozzátette, nem szapulni szeretné a vasúttársaságot, hanem azt, hogy ilyen többet ne forduljon elő, ne járjon más is így.

Természetesen a MÁV-ot is megkerestük, még hét elején, hogy az eset után érdeklődjünk, de cikkünk publikálásáig nem érkezett válasz a részükről, amint megérkezik a válaszuk, cikkünket frissítjük!

