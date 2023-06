A Velencei-tó térségében az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Program LEADER pályázati lehetőségeiből a kulturális, történelmi és a gasztronómia területeken megvalósult fejlesztéseket mutatta meg a felvidéki vendégeknek a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület.

Titonelliné Nemzetes Gabriella, a munkaszervezet vezető a feol.hu-nak elmondta: a 2008 óta működő egyesület a 2. ciklust zárja a nyár folyamán és ezzel párhuzamosan készül a következőre, az új Helyi Fejlesztési Stratégia finomításával és a leendő felhívások kidolgozásával.

- A sok sikeres megvalósítás, fejlesztés az egyesület honlapján, a www.hellovelence oldalon folyamatosan nyomon követhető, ami nemcsak hazai, de nemzetközi LEADER egyesületekhez is eljut. Ennek eredményeként 2022 nyarán örmény delegációt láthattunk vendégül két alkalommal is, akik csak most kezdik a LEADER támogatási rendszer bevezetését. A színes programokat tartalmazó beszámoló hatására kereste fel a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesületet a szlovákiai akciócsoport és érkeztek tanulmányútra hozzánk. A jó példákat, a sikeres térségen belüli együttműködéseket, a pályázati felhívásokat és ennek folyamatait, a munkánkat és a térséget is megismerhette a szakmai csoport az elmúlt napokban. A Občianske združenie KRAS hasonló területi adottságokkal rendelkezik, de kiaknázatlan turisztikai lehetőségekre keresnek jó példákat, amivel saját térségük fejlesztése valósulna meg.

A csoport pénteken Sukoróra látogatott, ahol a LEADER pályázatokból megvalósult fejlesztéseket nézhették meg a legutóbbi emlékkereszttől a címerparkon át a Fő térig.