Legutóbb a Liget közi Jószolgálati Otthonban két vér­pezsdítő táncos előadás is napirenden volt, amely során az otthon lakóit is táncra perdítették. A hét egy szuper hangulatú zumbával indult, amikor is Délczeg Zsófi és csapata táncoltatta meg a közönséget. A meleg, nyári idő hatására a közös táncra az intézmény épülete előtt került sor, és a résztvevők a szabadtér minden pontját ki is használták.

A hétfői zumbát követően szerdán délelőtt a No Controll Dance csapata adott elő egy elképesztő koreográfiát, amelynek egy részét az ellátottak is megtanulhatták. Kálmán Károly, a tánccsoport vezetője és koreográfusa elmondta, csapatukkal évről évre mindig visszatérnek a Jószoliba, hogy bemutatójukkal szórakoztassák az intézmény gondozottjait. Megjegyezte, örömmel tölti el őket, hogy interaktív elő­adásukkal hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a lakók új élményekkel gazdagodjanak.

Az ellátottak nagyon élvezték a mozgalmas produkciókat

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

Szűcs Krisztián, a Jószolgálati Otthon egyik ellátottja boldogan mesélt az Önkéntesek nyara során szerzett tapasztalatairól. Elmondta, mindig nagy izgalommal várják az önkénteseket, és csakúgy, mint minden alkalommal, most is szívesen váltak részeseivé a közös foglalkozásnak.

Az Önkéntesek nyara július közepéig tart, így a programok ezen a héten is folytatódnak. Hétindítóként a Spartan Cheer­leading SE bemutatóján vehetnek részt a gondozottak június 26-án, hétfőn délelőtt, június 28-án, szerdán pedig Havel Gábor fotóit tekinthetik majd meg.

Szerző: Szente Patrícia Andrea/DH