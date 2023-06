A Velencei-tavat folyamatosan monitorozzák a szakemberek, így az elmondható, hogy fürdésre kiválóan alkalmas jelenleg is a vize. Az elmúlt időszakban azonban a sokat látott helyi szakemberek is meglepődtek azon, hogy mitől lehet olyan sárgás-barnás, sőt mi több: vöröses a tó vize? A „haragos” barnasággal kapcsolatosan folyamatosan érkeznek a kérdések.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Megkérdeztük a Közép-Dunántúli Igazgatóságot is a témában, ahol hangsúlyozták: a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Laboratóriuma folyamatosan nyomon követi a Velencei-tó vízminőségét.

A tó víz színének változásának - miszerint az elmúlt hetekben sárgás-barna színezetű a víz - oka egyelőre azonban előttük is ismeretlen. Vizsgálataik alapján a 2023. június 29-i mintavétel eredményeit tekintve a tó klorofill koncentrációja megemelkedett. Vagyis a Velencei-tó vizének klorofill tartalma valamivel magasabb az utóbbi években mért értékeknél – noha nem jellemző rá a magas klorofill koncentráció, megemelkedése jellemzően eseti jellegű. A tó vízminősége mindezekkel együtt is jó – hangsúlyozta a Vízügy.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

S noha tény, a hordalékos állapot időnként megszokott a vízben, de ez a szín már kevésbé az. A tó nyugati partján például a sötétbarna szín jellemző a lápi hatás miatt. A vöröses barna szín azonban inkább a Császár-csatornában fedezhető fel – ott lehetett látni hasonlót.

A pátkai víztározóból engedett víz pedig ezen a csatornán keresztül érkezett a Velencei-tóba hosszú időn keresztül, egészen áprilisig. Lezárásának oka a szakemberek szerint akkor az volt, „hogy a jó idő miatt a klorofill tartalom emelkedik a tározóban” – olvasható akkori tudósításunkban. Éppen ezért helyiek úgy vélik, a pátkai tározóból érkező víz festhette meg a Velencei-tó vizét is.