Az iskola diákjai és pedagógusai nagyon komoly és sokrétű tevékenységet végeztek az állatvédelemmel és felelős állattartással kapcsolatban.

Cseténé Szabados Amritát, az intézmény vezetőjét kérdeztük, mi minden kellett ahhoz, hogy az iskola elnyerje ezt a megtisztelő címet? A vezető pedagógus a Feol.hu-nak elmondta, hogy a pályázatot Heltay Ágnes és Kalauz Fanni kolléganők írták, és elektronikus felületen került benyújtásra. A program során számos tevékenység valósult meg, mint például az állatmenhely látogatása, előadások és bemutatók a felelős állattartásról, madáretetés, valamint a különböző állatvédelemmel kapcsolatos programok szervezése az iskolában.

– Például az Állatok Világnapján a gyerekeknek saját kedvenceiket mutathatták be az iskolában, vagy akár prezentációkat készíthettek saját állataikról, hogy megmutassák, hogyan kell gondoskodni róluk, mire kell odafigyelni és az ivartalanítás fontosságáról is szó esett. A Veszprémi Állatkertben már örökbefogadóként is szerepelnek az iskola diákjai, de ételgyűjtést is szerveztek az állatmenhely részére – mesélt a tanévről Cseténé Szabados Amrita.

Az iskola vezetője azt is elárulta, hogy a következő tanévre még nem állították össze a munkatervet, de az már most biztos, hogy minden hónapban lesz valamilyen állatvédelemmel és állatokkal kapcsolatos tevékenység. Csatlakoznak az állatvédelmi témahéthez, ahol segítséget kapnak munkájukhoz hasznos anyagokkal, például videókkal, amiket levetíthetnek a gyerekeknek. Az állatvédelem, a felelős állattartás és az állatvilág bemutatása fontos szerepet kap a programban.

Az iskolában a madarakat is különös figyelemmel és odaadással gondozzák. Valószínűleg ezt érezhették meg a fecskék is, akik aranyosan beköltöztek az iskolaépületekbe, illetve az új gólyapár, – akik idén tavasszal a településre érkeztek – szintén az iskola épületének közelében építették meg fészküket.

A pedagógusok között is sok állatbarát van, az iskola igazgatója például egy cicának a gazdája, ami példával szolgál a gyerekeknek, hogy hogyan alakítsák ki az állatok szeretetét és védelmét.