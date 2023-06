A kormánybiztosi látogatás első állomása Adonyban volt. A vendéget a vármegyei közgyűlés elnöke és az országgyűlési képviselő társaságában Ronyecz Péter Adony város polgármestere fogadta a helyi polgármesteri hivatal előtt.

A bejárás első helyszíne az Adonyi Hóvirág Óvoda volt. Steinmann Katalin intézményvezető vezette körbe a látogatókat, ahol mind a belső, mind a külső fejlesztéseket, a korszerű játékokkal ellátott és szépen rendezett udvart is megmutatta a vendégeknek. Az óvodába 134 adonyi kisgyerek jár, azonban hamarosan elkészül az intézményhez tartozó másik épület is, amelyben várhatóan szeptembertől már két csoporttal mini bölcsőde fog működni. A bejárás során megtekintették az épülő bölcsődét, valamint a helyi, 300 éves jubileumát ünneplő katolikus templomot is.

Fotó: Németh Ádám

Gyopáros Alpár kormánybiztos a bejárás után a következőket mondta:

– Már második alkalommal járhatok Adonyban. Először egy konzultációs délutánt töltöttem a hivatal dísztermében, most pedig a Magyar Falu Program segítségével megvalósult fejlesztéseket tekintettük meg.

A Magyar Falu Program 2018-as meghirdetése óta a valós fejlesztési igényekre, célzottan kíván reagálni. Ezt láttuk most itt Adonyban is. Az óvoda fejlesztésével, vagy a bölcsőde kialakításával pont azok a közszolgáltatások javulnak, amelyek leginkább szükségesek a népesség magtartásához. Örömteli volt látni az adonyi óvodában megvalósult fejlesztéseket- hangsúlyozta végül a kormánybiztos.

Molnár Krisztián a következőket osztotta meg a látogatással kapcsolatban:

– A meglátogatott nevelési intézmény fejlesztésére az elmúlt időszakban három pályázatot is nyert Adony a Magyar Falu Program keretében, összesen mintegy 30 millió forint értékben. A Fejér Vármegyei Önkormányzat további 20 millió forinttal támogatta, a város pedig 10 millió forint önrésszel egészítette ki a támogatásokat. Mindezen forrásoknak köszönhetően egyebek mellett épületfelújítási- és kerítésépítési munkálatokat, illetve bútorzat-, játszóeszköz- és udvari játékok beszerzését valósították meg. Köszönjük Magyarország Kormányának támogatását! Számunkra a magyar

gyerekek, a magyar családok a legfontosabbak, minden velük kapcsolatos fejlesztés örömteli és sokszorosan megtérül- mondta el Molnár Krisztián.

Fotó: Németh Ádám

Mészáros Lajos országgyűlési képviselő szintén a Magyar Falu Program sikeréről beszélt Adony kapcsán:

- Jelentős szerepe van a programnak abban, hogy olyan lehetőségek alakuljanak ki a falvakban, hogy ne költöznek el a fiatalok. A Magyar Kormány számára a magyar családok, a magyar gyerekek a legfontosabbak, hiszen minden település, így országunk jövőjét is az új generációk határozzák meg.

Szívből örülünk minden olyan fejlesztésnek, amely az ő javukat szolgálja. Gratulált a település lakóinak, hiszen Adony e tekintetében is egy fejlődő és vonzó település- emelte ki az országgyűlési képviselő.

A kormánybiztos látogatása Nagyvenyimen folytatódott, ahol útátadáson, majd a Polgári Est elnevezésű rendezvényen vett részt.