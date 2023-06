Éppen a szokásos esti sétánkat tettük meg a kutyákkal Velence kevésbé forgalmas utcáiban, amikor ’találkoztunk’ ezekkel az apró állatokkal. Gondolom mondanom sem kell, a két tacskónk, vadászkutyák lévén már több 10 méterről kiszagolták őket és ’megőrülve’ próbáltak minél közelebb jutni, amit a sünök és a kutyák védelmében természetesen nem hagytunk. Ezt a ’mutatványt’ még legalább háromszor megismételték a séta során, mivel ennyiszer ’botlottunk’ sünikbe, akik közül sajnos volt olyan is, ami már nem élt.

Ezután merült fel, hogy vajon van-e valami oka a sünök gyakori előfordulásának az utakon, utcákon és azok mentén? A választ keresve ismét Both Zoltán, vadállatbefogóhoz fordultunk, aki egyből felvilágosított minket.

– A sünöknek nemrég volt a párzási időszakuk, amikor a hímek keresték a nőstényeket, így emiatt biztosan megugrott a fent említett helyeken is a számuk. Ami pedig a mostani időszakot illeti, a párzás után született kicsit már valószínűleg elérték azt a kort, hogy elhagyják a fészket. Vándorolnak, felfedeznek, és sokszor olyan utakon kelnek át, ha egyáltalán élve át tudnak, ami épp egy erdőt, zöldterületet kettészakítva húzódik – részletezte, majd pedig kitért arra, hogy az autósoknak is sokkal figyelmesebben kellene közlekedniük. Mint mondta nemcsak a nagyobb állatoktól, szarvastól, ősztől vagy vaddisznótól kellene tartaniuk, amikor jelez a tábla, hanem az apróbbakra is jobban kellene figyelniük.

– Külföldön rengeteg helyen, de azért már szerencsére itthon is külön tábla figyelmeztet az egyes útszakaszokon a sünök jelenlétére, hogy ott még körültekintőben és lassabban közlekedjenek az autósok – tette hozzá a vadállatbefogó.