Amint arról többször is beszámoltunk, a Zámoly-Kiskút útja felújítási munkái még tavaly kezdődtek. A felújítás keretében nem csak az útburkolatot újítják fel, hanem új járda is épül a Kiskút útja mellett, illetve kerékpársávokat is kialakítanak.

Az önkormányzati kommunikációs központ közleménye szerint a kivitelezés jelenlegi ütemében az érintett szakaszon kedden már az aszfaltozási munkákat kezdi majd meg a vállalkozó. A Zámoly köz és a Fecskepart utca közötti részen, valamint a Zámoly utca – Fecskepart csomópontban teljes útzárat vezetnek be 2023. június 6-án, kedden reggel 7 órától június 7-én, szerdán este 20 óráig. Kérik, hogy úti célja megtervezésekor mindenki legyen figyelemmel erre a forgalomkorlátozásra, és ebben a két napban kerülje el az aszfaltozással érintett útszakaszokat!