Nem ottalvós ez a tábor, persze, nappalra fogadják két helyütt, a könyvtárban és a Fiatalok házában a gyerekeket csupa érdekes programmal. Az utóbbi épület tágas termében és a sakkbábukkal is felszerelt udvarán ezen a héten harmincan, a jövő héten negyvenöten lesznek. Most úgy alakult, hogy lányok vannak többen, mondja Eigner Kata, a Petőfi Művelődési Központ művelődésszervezője, nem mellesleg háromgyermekes édesanya. A kezdet kezdetétől, a munkahelyére belépéssel egy időben, vagy tizennyolc éve vállalta a gyerekek nyári foglalkoztatását. Ahogy mondja, imádja ezt a nyári kötetlen formát. „Mindet hazavinném!”, teszi hozzá szándékos túlzással, de szemmel láthatóan kölcsönös ez a szeretet közte a gyerekekkel. Most Pincési Dóra segít neki, aki kézműveskedik. Igényes kivitelben, mutatja a kézügyes fogásokat. Ugyan Kata is kézműves, különleges lekvárokat főz, s vélhetően mindez hozzájárul ahhoz, hogy a legifjabbakban mocorgó ügyességnek teret adnak, tanítják őket. Délelőtt Kun Zoltán, a művelődési ház elkötelezett édesapa korú „népművelője” is velük tartott. (Idézőjelben szerepel ez a szép foglalkozás és hivatás, régen így nevezték őket, pedig a fogalom magáért beszél és pontos.) Szóval nem egyszerűen gyermekmegőrzés a bicskei Huncutka tábor sem Katáékkal, sem a könyvtárban, Endrédiné Szabó Erika könyvtárvezető és munkatársai keze alatt. Pedig az is jó lenne, könnyed és laza módiban. Ez több.

Fotó: Zsohár Melinda / Fejér Megyei Hírlap

A sok mozgás, beszélgetés, zenehallgatás mellett nagy ügybuzgalommal a hama gyöngyözés lett az egyik sláger a lányoknál. Ez műanyag, vasalható gyöngy, amiből változatos formákat lehet kirakni, s mindenki hazaviheti, amit készített. Pályázaton sikerült támogatást nyerni az önkormányzati szervezésű táborhoz, ezért igen kedvező volt a szülőknek a befizetni való összeg. A város konyhájáról kapnak étkezést, a székesfehérvári Bory-várbéli kirándulásra finom úticsomagot visznek magukkal. Gólyanéző is volt a bicskei Kistószegen, a fészekben nagyok már a kisgólyák. Kata honfoglalás-kori vetélkedőt rakott össze a történelmi időutazáshoz, játékos és romantikus ismeretterjesztés ez, észrevétlenül. Homokvár építő verseny lesz még a Bicske Szíve Parkban, s az ötödik napon táborzáró minibulival zárnak.

Fotó: Zsohár Melinda / Fejér Megyei Hírlap

Sok a visszatérő gyerek, hozzák magukkal a közben megnőtt kistestvéreket is, mondja Kata. Jellemzően öt-tíz év közöttiek vannak a legtöbben. Óvodások jönnek az iskolásokkal, bemutatkozásokat kérek tőlük. Röpködnek a szép nevek, összerakjuk a „rokonokat”. Kata gyermekei, Bak Csenge és Csanád itt csakolyan táborozók, mint a többiek, bár Csenge rutinosan segít az édesanyjának. Gáfor Natasa elsős volt, Kőrösi Hédi óvodást Gréti nővérkéje hozta el. Testvérpár Parti Jázmin Eszter és Parti Boróka Nóra Etyekről, otthon még két idősebb kettős virágnevű lány van, mondják, miután kiderül, hogy tartunk egy kis keresztnév-mustrát.

Fotó: Zsohár Melinda / Fejér Megyei Hírlap

A hetedikes Parti Virág Anna és a tizenkilenc esztendős Parti Kamilla Sarolt már nem fűznek gyöngyöt a Huncutkásokkal, számol be a közben megérkező édesapa. Az elsős Bita Flóra Emese Tabajdról érkezett, Lázár Zalán két lánytestvérével jött el, Sára és Zselyke is itt vannak vele. A bicskei Pitt Olívia a városi uszodai programot várja, barátságok is köttetnek a nyári alkalmakon a különböző iskolákból és településekről jöttek között.