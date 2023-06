Erre az önzetlen segítségre az év minden szakában, így nyáron is nagy szükség van. Molnár Dorottyával, a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetének véradásszervező koordinátorával a véradás fontossága mellett arról is beszélgettünk, hogyan változik nyáron a véradói kedv. A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy az elkövetkezendő hónapokban is rendszeresen szerveznek véradásokat, ahová mindenkit várnak, aki egészségesnek érzi magát és fel tudja mutatni személyi igazolványát, lakcím- valamint TAJ-kártyáját.