A természet adta kincsek közül rengeteg jótékony növény érhető el az évnek ezen szakában. Lencsés Rita gyógynövényszakértő szerint érdemes előre gondolkodni, hiszen most megtalálhatunk olyan növényeket is, amik amellett, hogy frissen is fogyaszthatóak, télen is jól jöhetnek megelőzés vagy akár kezelés szempontjából. A szakemberrel a gyógynövények és azok jótékony hatásai mellett arról is beszélgettünk, melyiket hogyan érdemes tartósítani annak érdekében, hogy minél tovább megőrizzék hatóanyagaikat.