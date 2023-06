15 ezren hűsöltek a Velencei-tónál

A több tíz évre visszamenő lapszámokat böngészve a nyári kiadásúak a kedvenceim, mert ezekben ütközik ki leginkább a múlt és jelen különbsége, legalábbis számomra. Ebben az időben a Velencei-tó strandjai és a székesfehérvári városi strand virágkorukat élték. Mint írják 1973. június 29-én már a kora reggeli órákban kígyózó sorok álltak a fehérvári strand kapujánál, bőven a nyitás előtt, de a Velencei-tóhoz tartó vonatok utasszáma is a duplájára nőtt. Közel 15 ezren hűsöltek Agárd, Gárdony és Velence strandjain. Csak úgy pezsgett az élet, még úgy is, hogy nem igen volt homokos lekerített partszakasz, bérelhető fizetős napágy, dodzsem és büfék tömkelege,



Ne parkírozzunk felelőtlenül!

Habár a cikk 40 éve íródott még a mai napon is éppoly aktuális, mint akkor volt, hiszen a parkolás, az utakon való udvariasság ma is alappillére – kellene, hogy legyen – a közlekedési kultúrának.

„Fehérváron is tapasztalható, hogy egyes helyeken indokolatlanul nagy térközzel sorakoznak egymás mögött, vagy mellett a parkírozó kocsik. Sokszor olyan nagy két autó egymástól való távolsága, hogy majdnem – de csak majdnem – elférne közöttük egy újabb is. Ennek következtében egy olyan utcaszakaszon – például a Dózsa György tér oldalán – ahol ötven kocsi is elférne, harminc számára sincs hely” – fogalmazott az író.

Egy szó, mint száz: „Ne parkírozzunk felelőtlenül, ne sajátítsuk ki feleslegesen a másoknak is szükséges helyet”.