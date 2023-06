Hőségnap

Hőségnap... A meteorológusok így nevezik azokat a napokat, amelyeken a hőmérséklet eléri, vagy meghaladja a harminc fokot. Az idei első hőségnap tegnap köszöntött Fehérvárra: a város sűrűen beépített területein kereken harminc fokot mértek és a peremrészeken is megközelítette ezt az értéket a meleg. A hőség rányomta jegyeit az utcák képére: a napsütötte járdákon észrevehetően csökkent a forgalom, a járókelők inkább az árnyékos oldalon siettek dolguk után. A cukrászdák és vendéglők forgalma megnövekedett, sokan tértek be üdítő italért és fagylaltért. Hasonlóképpen köznapi rekordot ért el a sörfogyasztás, noha a szesztartalmú ital nem jó ellenszere a melegnek. Kihatott a hőség az élelmiszerboltok forgalmára is: az eddigieknél kelendőbbnek bizonyultak az italok és a jégkrém. A székesfehérvári strandfürdő szintén rekordot ért el: már a kora délutáni órákban sok látogatója akadt, örömmel tapasztalhatták, hogy a strand ismeretesen hideg vize szinte egycsapásra felmelegedett, és húsz foknál langyosabb, kellemes vízben fürödhettek.— Ha marad a meleg, akkor vasárnap már háromezernél több fürdőzőre számíthatunk, őket még melegebb víz várja majd — mondották a strandfürdőn. Bár mára szintén harminc fok körül meleget jósol a meteorológiai intézet, az kétséges, hogy a hét végén milyen lesz az idő. Ezért számos fehérvári már tegnap igyekezte élvezni a nyár örömeit, a Velencei-tó partján, munka után sokan keresték fel a tó déli strandfürdőit. – olvasható a Fejér Megyei Hírlap 1973. június 28-ai lapszámában.

Fagylalt dobozban

Dobozos fagylalt készítését kezdték meg a Fejér és Komárom megyei Tejipari Vállalatnál. A vanília ízű újdonságból naponta 10 mázsát készítenek, s csomagolnak. A higiénikus, nem „kenődő” fagylaltot Fejérés Komárom megyében, valamint a Balaton és a Velencei-tó partján árusítják. – jelent meg ugyanezen lapszámban.