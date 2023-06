A tudás ára

Nemes tettről számolt be a Székesfehérvár és Vidéke 1893-ban, június 27-én. Régen volt, mégis bizonyíték arra, hogy tanulni mindig megéri. A cikk azt közölte: Kováts István az Olaj utczai tanoda gondnoka az évzáró vizsgálat alkalmával a maga részéről a jó előmenetelt és erkölcsi viseltetett tanúsított fiuk részére 10 drb koronát, nemes lelkű neje pedig szintén ez alkalommal a leányok részére 10 drb koronát adományozott, illetve 20 drb koronát adományoztak. E nemes tettükért a jutalmazott tanulók nevében köszönetet mond a tanító testület.

Fegyverarzenál a megyében

Százharminc évvel ezelőtt a helybeli polgári lövöldében június 25-én czéllövészet tartatottak, mely alkalommal összesen 190 lövés történt, és pedig fegyverrel 70, pisztolylyal 120. A pisztoly táblánál díjakat nyertek: 1-sőt Major Ferencz dr. 4-es, II-at Tóth Aladár 4-es, III-at Lövinger Mór 4-es lövéssel, ki a díjat (2 korona) az egyletnek visszaajándékozta.

Nyári korrepetálást is vállaltak

Különleges hirdetés ötlött 1983-ban a tisztelt szülők figyelmébe: -Alulírott tisztelettel hozom a nagyérdemű szülők becses tudomására, hogy az idei szünidő alatt is tartok kerthelyiségemben (Palotai utcza 55. szám) nyári tanfolyamot. Beiratkozni lehet június 26-ától mindennap. A tanfolyamot július 1-én nyitom meg. A tanítás reggel 8 — 10 óráig tart a szabadban árnyas helyen 10—12 óráig torna, vagy fürdés lesz. Beírás alkalmával minden tanuló 2 frt havi díjat fizet. Gyurtsik Márton.

Ötven éve élettől hemzsegett

A Fejér Megyei Hírlap 1973. 06. 27-én arról számolt be, hogy visszatért a nyár a Velencei-tóhoz.

A napok óta tartó esős, hűvös időjárás után tegnap visszatért a nyár a Velencei-tóhoz. A kellemes napsütés és a nyárias meleg egyszeribe benépesítette a strandokat. Agárdon, Gárdonyban és Velencén több százan fürödtek, napoztak. Mivel az egésznapos lubickoláshoz kissé még hideg volt a tó, a strandolók, főként a fiatalok hatalmas labdacsatákkal szórakoztak. A csendesebb szórakozást kedvelők a sétahajózást választották, a hétköznap ellenére is sokan keltek át a pákozdi Szúnyog-szigetre. A kempingben és a Touring Hotelben új vendégek érkeztek, és az eső elől elmenekült nyaralóház tulajdonosok közül is sokan pótolták az elmaradt víkendet. Telt ház volt a Velencei vízisport-központban is: a vitorlázók, kajakosok igyekeztek kihasználni a kedvező időjárást, s szinte egész nap a vízen voltak. Ha az idő tovább melegszik, a hét végére mintegy húszezer víkendezőt várnak a tó partjára.

Kis közlekedési kritika a múltból

Behajtani tilos volt a témája egy rövid írásnak a hírlap ötven évvel ezelőtti hasábjain: Hűs árnyat adó fák szegélyezik jobbról és balról a fehérvári Petőfi Sándor utca egyirányú a Kossuth mozi környékén. Az utca egyirányú a Kossuth utcától felfelé, a Piac tér irányába. Erről tábla tájékoztat a Petőfi és a Kossuth utca kereszteződésében. Az egyirányúság végén tábla kell, hogy álljon, miszerint a túloldalról behajtani tilos. Keressük a táblát! Hűs árnyat adó fák szegélyezik az utcát. Lombjuk kihajlik a járdán túl, az útra. A zöld lombok között meg-megvillan — ahogy a szél lengeti a lombokat — a piros kerek tábla, közepén a vízszintes fehér csíkkal. Szóval a „Behajtani tilos” táblát kitenni nem mulasztották el az illetékesek. Csak attól tartok, a gépkocsivezetők vezetés közben nem az árnyat adó zöld lombokat pásztázzák tekintetükkel... hátha feltűnik egy közlekedési tábla...