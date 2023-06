Bolgár látogatók

„Székesfehérvár bulgáriai testvérvárosa, Blagoevgrád politikai küldöttsége, Vasil Poptodorov vezetésével tegnap az MSZMP Székesfehérvári városi Bizottságán folytatta a látogatás programját. Seres József, a városi pártbizottság első titkára tájékoztatta a küldöttség vezetőjét és Kirilka Hristovát, a testvérváros pártbizottságának tagját a megyeszékhely életéről, munkájáról, a pártpolitika időszerű kérdéseiről. A küldöttség egyik tagja, Vladimir Kaperski, a Blagoevgrád városi Tanács általános elnökhelyettese Balázs Miklóssal, a városi tanács elnökével beszélgetett az államigazgatási munka helyzetéről, feladatairól. Délután a vendégek a megyei pártbizottságra látogattak, ahol Sudár Iván, a megyei pártbizottság titkára fogadta őket. A kölcsönös tájékoztatás során szó volt a testvérmegyei és ezen belül a testvérvárosi kapcsolatok hasznosságáról. Később a tapasztalatcsere újabb helyszínén, (képünkön) a székesfehérvári Vörösmarty Termelőszövetkezetben várták a küldöttséget.” – írta a Fejér Megyei Hírlap 1983. június 9-én.

Betört a divat

Harminc éve a Fejér Megyei Hírlap számolt be a mára már teljesen megszokott, nyári viseletek divatba kerüléséről. „A short-divatnak nálunk is szezonja van. Ezt az eredetileg sporthoz, strandoláshoz használt nadrágot mára igazi szalonképes viseletté avatta a korszellem. Hiszen egy félcombközépig érő egyenes vagy enyhén bővülő short alig különbözik egy szolid miniszoknyától. Készül is ilyen mértéktartó nadrághoz saját anyagából blézer, mellény , így aztán kosztümként is funkcionáló együttes válik belőle. Ez az összeállítás elegáns viseletnek is megfelel. Kényelmes utazáshoz, kiránduláshoz, de munkahelyre is felvehető. A térdet éppen csak szabadon hagyó bermuda többnyire testhez simuló, ezért pamut, kötszövött vagy más természetes anyagokból szabják-varrják őket. Sportos alkalmakra, nyári sportokhoz, vízparti sétákhoz ajánlják. Színes, nagymintás anyagokból a lányoknak egyszínű, csíkos, kockás mintázattal a fiúknak.”