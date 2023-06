Péter bátyja kertje

Talán találóbb írást keresve se találtunk volna ennél, melyben a martonvásári Bellai Péterről, aki akkori munkatársunknak csak Péter bátyja volt, írtak 1973-as júniusi lapszámunkban. Péter bátyja Martonvásáron élt családjával és abban az időben 60 éves volt, éppen az első nyugdíjas évét taposta. A róla szóló történet különlegességét pedig magán Péter bátyján túl, a kertje adta.

„Van egy kertje, hatszáz négyszögöl, s abba belevetett mindent: nemcsak növényeket, virágzó rózsafákat, epret, borsót, paradicsomot és gyümölcsgyerekeket dédelgető termő fákat, – de az álmait is. Igaz az álmok, az emberi vágyak olykor későn érnek be, beletelhet abba egy egész élet is, vagy tán még nem is elég, így Bellai Péter bátyámnak is kicsit kései, de nagyon nagy öröm ez a csodakert. Mert ő maga annak tartja” – fogalmazott a cikk írója.



Kisdobosok meg az úttörők

Éppen az 1983-as lapszámunk egyikét olvasgattam, hogy vajon találok-e olyan történetet, írást, amit érdemes újra életre kelteni, amikor egy furcsaságra bukkantam. Volt egy cikk, amely az 1983. június 11-i kisdobos találkozóról szólt. A találkozón két városból és öt járásból vett részt egy-egy kisdobos őrs. Bevallom őszintén, ha ezt a cikket néhány hónappal ezelőtt találtam volna, bajban lennék, mert nem tudnám kik is azok a kisdobosok. De szerencsére, a cikk elolvasását megelőzte egy családi beszélgetés, amikor megütötte a fülemet a kisdobos szó. Akkor mondták el, hogy ezt csak a 90-es évek előtt születettek érthetik. De azért annyit elárultak, hogy a kisdobosok és az úttörők voltaképpen egy gyermekekből álló mozgalom volt, amelynek tagjai alsó és felső tagozatos tanulók voltak.