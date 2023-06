Harangszó felelgetett egymásnak az egykori koronázó városban, majd a menet méltóságteljesen megindult az Országzászló tér felé, ahol hagyományőrzők – íjászok, huszárok és a Nagy Háborút idézők – álltak díszőrséget. Az Országzászló Védnöki Testület szólított a helyszínre mindenkit, hogy emlékezzék a gyalázatos trianoni döntés aláírásának 103., a székesfehérvári ereklyés országzászló és a trianoni emlékmű újraavatásának 5. évfordulóján. „A harang a 103 éve kinyilváníttatott szétszakíttatásunkról szól, azonban a zászlószentelés rólunk és a jövőnkbe vetett hitünkről szól”, mondta Boór Ferenc, a Fejér Szövetség elnöke, a védnöki testület ügyvivője, majd hozzátette: 2018. június 4.-e óta egyre növekvő létszámban emlékezik meg a város polgári közössége a trianoni diktátum kihirdetésének évfordulójáról és fejezi ki a nemzeti összetartozást határainkon kívül és azon belül élő nemzettestvéreinkkel. A zászlót Brückner Ákos Előd atya, ciszterci szerzetes szentelte meg.

A Vox Mirabilis Kamarakórus tagjainak éneke mellett szerelték fel az ereklyés országzászlót, majd vonták fel a helyére. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom nevében Kónyi-Kiss Botond lépett az emelvényre, majd mondott megemlékező beszédet. „Trianon sebei elevenen élnek bennünk, ezt az is bizonyítja, milyen sokan vagyunk most itt, az Országzászló téren”, hívta fel rá hallgatóságának figyelmét a szónok. Hozzátette: „A történtekbe nem vagyunk hajlandóak belenyugodni, de hajlandóak vagyunk áldozatokat hozni az elcsatolt területeken élő nemzettestvéreinkért”. Kónyi-Kiss Botond arról is szólt, hogy Trianon miatt ma is halnak meg magyarok, hiszen az ukrajnai háborúban a gyalázatos békediktátum következményeként kénytelenek értelmetlenül vérüket áldozni nemzettestvéreink.