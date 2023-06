A szabadbattyáni falunap nyitányán – július 7-én, pénteken 19 órától – a Pódium Színház Éjjel az Orfeumban című zenés kabaréestjét mutatja be. Szombaton azután a Csíkvár téri parkban 10 órától „beindul a verkli”. Öltözz be bohócnak! – invitálják mókázásra a gyerkőcöket a FagyiBohócok. A Mesekocsi Színház interaktív meseelőadásra hívogat, habpartival a Sárvíz Tűzoltó Egyesület szolgál majd. Délután lesz íjászkodás és gyermekkoncert, a Kenguru csoport ugrókötélkunsztokkal szórakoztat. A humorról a Szomszédnéni stand up gondoskodik. A koncertek sora 16 órakor kezdődik: jön Soltész Rezső, Peter Srámek és Kis Grófo! Nem maradnak el a táncos produkciók sem, este a Discover Band játszik.