Már percekkel a nyitó program előtt a rendezvénysátorban felállított színpad előtt tinédzserek hada várta, hogy színpadra lépjen az extravagáns Mardoll, a 2021-es X-Faktor felfedezettje, aki látványos éneklésével és mozdulataival nem is hazudtolta meg önmagát. Gáspár Laci korábbi mentoráltja már a tehetségkutatóban sem vetette meg a meghökkentő előadásokat. Az énekesnő az Aba Napok első fellépőjeként egy piros body-ban és farmershortban adott koncertet, melynek keretében arra is fény derült, hogy mennyire hajlékony. Az utolsó zeneszámának tetőpontjaként egy spárgát is bemutatott a közönségének.

A következő fellépő csapat cikkünk megjelenésével egyidőben lépett a színpadra. Ismert slágereit hallva visszarepítette a megjelent publikumot a 2000-es évek elejére, ami nem véletlen, tudniillik, a két lemezlovas párosa határozta meg a magyar hands up/dance zenei stílust Magyarországon akkoriban. Akik cikkünk olvasása közben kaptak észbe, hogy ott a helyük, azok ne bánkódjanak, hiszen az este még korántsem ért véget: a programfüzetet lapozva 21 órától szabadtéri disco, majd 22 órától hazánk egyik legismertebb és legsikeresebb rap duója Animal Cannibals érkezik.