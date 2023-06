Az első napon magunk is kilátogattunk a helyszínre, hogy megnézzük, mennyire egyértelműek az ideiglenesen bevezetett közlekedési szabályok, valamint, hogy ezeket miként értelmezik az autósok. Úti célunkhoz – amely végül a Városi Levéltár és Kutatóintézet melletti Honvéd utca lett – a Mészöly Géza utca felől érkeztünk. Már itt közlekedési anomáliát figyeltünk meg: volt, aki nem tudta, hogy a Zichy liget északi és nyugati oldala ugyancsak tiltólistás most – innen az út csak egy irányba, a Malom utca felé vezet –, ezért vad forgolódásba kezdett a zsákutcát és a behajtani tilost jelző táblák alatt-mellett.

A Malom utcából nem sokkal 10 óra előtt még rutinból kanyarodtak a sofőrök a Honvéd utcába. Még úgy is, hogy a megszokott 30 kilométer per órás sebességkorlátozást jelző tábla fölött már ott látszódott a behajtást tiltó tábla is. Kicsit nehéz volt így értelmezni a helyzetet, ám a helyszínen megtudtuk: hamarosan letakarják az ismert "iránymutatókat" és csak a tiltótábla marad. Így is lett, szóval a Honvéd utcába jelenleg csak a Móri út irányából hajthatnak be szabályosan az autósok.

Utunk ezt követően – immár gyalogosan – a felújítás alatt álló útra vezetett, ahol a szakemberek javában dolgoztak. Az aszfaltozógép már elfoglalta a helyét, s arra várt, hogy végre munkába állhasson. Eközben pedig a túloldalon, a Mátyás király körút – Várkörút – Szekfű Gyula utca – Dózsa György út kereszteződésnél sem állt meg a forgalom: innen a Szekfű Gyula utcáról az Ányos Pál utcán keresztül érhetik el a Móri utat az autósok, egyértelmű, időben tájékoztató jelzések mellett.

Aki ide kiért, lényegében körbe is járta a Zichy ligetet, hiszen ha vissza szeretne fordulni a belváros irányába, a Széphő Zrt.-nél, a Honvéd utcából teheti ezt meg, ahol autóinkkal mi is leparkoltunk. A Honvéd utca azonban mindkét irányba elhagyható: a Malom utcán át a Táncház és a Zichy liget felé egyaránt.

A délelőtti tapasztalatok alapján azt javasoljuk a közlekedőknek: ezen a környéken semmiképpen se rutinból vezessenek szombatig, mivel könnyen kellemetlen helyzetben (szembejövő forgalommal) találhatják magukat! Emellett úti céljukhoz időben induljanak el, mert az egyes lámpáknál (például a Szabadságharcos útról balra, a Mátyás király körútra kanyaradó sávban) és bizonyos utcákon a nagyobb forgalomban elképzelhető, hogy hosszú perceket kell eltölteniük.

Mutatjuk, mit tapasztaltunk június 29-én 10 óra környékén: