Az új hangárban rendezték be a székesfehérvári repülősök repülőtörténeti gyűjteményüket, ahol más érdekességek mellett helyet kapott egykori légierőnk MiG-15-ös gépe, amellyel annak idején beléptünk a sugárhajtású korszakba, és az R-22-es Futár, a legidősebb repülőképes magyar gyártású légijármű is. Látható volt a Cimbora vitorlázógép és a Piper, bemutatkozott a „Magyarmesszer” projekt, amelynek célja, hogy rövidesen statikus kiállításra alkalmas állapotba hozzanak egy olyan második világháborús repülőgépet, amely a legendás magyar Pumák harci gépeként szolgálta a haza védelmét. Az Albatrosz Repülő Egyesület piros inges tagjai beszéltek arról, miként állnak a Nemere újjáépítésével, majd beszámoltak a Bücker 181-es felújításának helyzetéről. Az ejtőernyősök elsősorban a saját szakterületükről beszéltek az érdeklődőknek, miközben a szervezők elképzelései között szerepelt a rádiólokátor állomások, rádiótechnikai csapatok vezetési- és harcálláspontjainak hangulatának megidézése is.

Sokat változott a börgöndi repülőtér az elmúlt évtizedekben. Egy 94 éves veterán is meglátogatta a Múzeumok Éjszakáját

Fotó: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Aki a repülést a földön akarta kipróbálni, annak a Góbé vitorlázógép szimulátora állt rendelkezésére, ám aki elég bátor volt, az helyet kérhetett magának a második világháború keleti frontját megidéző Po-2-es repülőgép ülésében. Így tett mások mellett Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András is.

Szilády Dezső, az Albatrosz Repülő Egyesület elnöke a nap (és éjszaka) megnyitóján előbb Cser-Palkovics András polgármestert, Viza Attila tanácsnokot, majd a program megvalósításának irányítóját, Józsa Dávid alelnököt, nagyszerű vitorlázórepülőt köszöntötte. Szilády Dezső szerényen rögtönzött kiállításnak nevezte azt a tárlatot, amely azonban rengeteg ritkaságot tartalmaz. Egy részük felújítása folyamatban van, de számos roncskutatással kapcsolatos információ is az érdeklődők rendelkezésére állt az eseményen.