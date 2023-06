Főszezonban dupla annyi esethez kell kivonulniuk 1 órája

Életmentés két keréken – Horváth Zoltán mentőmotorossal beszélgettünk (videó)

Sokan talán nem tudják, de a hagyományos értelemben vett mentőautókon túl vannak még mentőkerékpárok és mentőmotorok is. Ezek közül mi most az utóbbit fogjuk részletesebben bemutatni, és nemcsak a motort, hanem egyik vezetőjét, Horváth Zoltánt is.

Zoltán eddig megközelítőleg 30 esetnél intézkedett. Fotó: Nagy Zoltán Péter / FMH

Habár több mentőmotoros tevékenykedik az ország egész területén, sőt még külföldön is, mi a Fejér megyét ellátókkal találkoztunk balatonvilágosi bázisukon, akik kezdetben az Országos Mentőszolgálat megbízásából mentettek életet, majd két évvel ezelőtt némileg leváltak, így 2021-től a 2009 óta a mentőmotorozásért dolgozó Magyar Mentőmotor Alapítvány szervezésében tevékenykednek. Jelenleg 18 önkéntes taggal teljesítenek nap, mint nap 12 órás szolgálatot. Közülük Horváth Zoltánnal találkoztunk a bázison, aki először elmesélte, hogy voltaképpen hogyan is kell elképzelni egy 12 órás szolgálatot, majd bemutatta a mentőmotort. Fotó: Nagy Zoltán Péter / FMH Zoltán 2022-ben kezdett főállása mellett havonta 4-5 szolgálati napot vállalni, de a munkába állást még megelőzte egy korábbi téli szakképzés, hiszen csak annak elvégzésével lehetett önkéntes. Mint mondta, szigorú követelmények vannak, mind egészségügyi, mind pedig vezetéstechnikai képesítések tekintetében, így csak akkor válhat valakiből mentőmotoros, ha ezekkel rendelkezik. Szakmai megnevezéssel élve mentőtechnikusi végzettséget kell szerezni, ami voltaképpen mentőápolói és gépjárművezető tudást ad. Az ezen felüli, speciális mentőmotoros képzéseket pedig az alapítvány berkein belül tudják elvégezni az újoncok, illetve a már meglévő tagok éves ’továbbképzését’ is ők biztosítják. Ami talán a szükséges papírok megszerzésénél izgalmasabb, az a gyakorlat. – Hogy működik tehát egy éles bevetés? – kérdeztem Zoltánt. – Három megye irányítócsoportja tud riasztani minket. Somogy, Veszprém és Fejér megye. Ha valaki tárcsázza a mentőket vagy a segélyhívót – 104, 112 – akkor egy hívásfogadó operátor fog megszólalni a vonal túlsó végén, majd ő szól az illetékes készenléti szerveknek, hogy mi a baj, és hol szükséges intézkedni. Mi, itt a balatonvilágosi bázisról ’csak’ erre a három megyére vagyunk riaszthatók, és az operátor dönti el, hogy mikor és pontosan hol van ránk szükség. Abban az esetben, ha éppen kint vagyunk valahol, ugyanúgy elérnek minket, hiszen a rádiónk össze van kapcsolva a bukósisakunkba szerelt mikrofonnal, így akár menet közben is beérkezhet az újabb hívás. Ettől az évtől a fő irányítónk Fejér megye lett, így a legtöbb riasztást már innen kapjuk, de még nagyon a szezon elején vagyunk, így ez még változhat – kezdte. Miután tehát megtörtént a riasztás, indulnak is a mentőmotorosok, akik a sérültek elszállításán kívül mindent meg tudnak tenni, amit egy mentőautós is. – Leggyorsabb földi egységként már a mentőautó előtt kiérünk a helyszínre, ami például egy újraélesztésnél nagyon fontos. De ugyanígy tudjuk ellátni és stabilizálni a beteget, minden ehhez szükséges gyógyszer és eszköz a rendelkezésünkre áll. Az oxigénpalacktól kezdve a rögzítéstechnikai eszközökön át egészen a félautomata defibrillátorig –. Jelenleg egy BMW R1200 GS motorral tudnak kiérkezni a helyszínre, de több másik kétkerekű is az alapítvány birtokában van, azonban azok most különböző okokból nem bevethetőek. Így ezzel az egy motorral oldják meg a mentést, rossz idő esetén pedig egy személygépjármű is a segítségükre van, ám azt csak akkor tudják használni, ha egyszerre két ember van szolgálatban, mert az autó csak két fővel vonulhat ki a helyszínre. Kérdeztem még, hogy naponta átlagosan hány esetnél kell intézkedniük? Mire érkezett a válasz, hogy hétköznaponként, amikor nincs szezon, akkor 3-4-szer kell kivonulniuk, míg hétvégente és a szezon derekán már jóval többször, akár dupla ennyiszer. Zoltán tavaly, még így is, hogy 4-5 napot vállal havonta, 30 esetnél intézkedett. Ottjártunk előtt két helyszínre is mennie kellett, az egyiken ellátta a beteget, majd a mentő elszállította, a másik helyen pedig a készenléti szervekkel közösen vett részt a mentésben. Fotó: Nagy Zoltán Péter / FMH Az alapítvány közhasznú szervezetként működik, így léte a beérkező támogatásokon múlik. Éppen ezért, aki teheti, támogassa munkájukat, hogy minél több életet menthessenek. Az adományozási lehetőségekről bővebben honlapjukon, a mentomotor.hu oldalon tájékozódhat az, aki élni szeretne e nemes gesztussal.

