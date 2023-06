A május 13-i módosításokkal – ami a járatszámok normalizálását, a felesleges kapacitások más vonalakra történő átirányítását, míg máshol rásegítő járatok indítását jelenti – frissült a menetrendfüzet is, amit a Piac téri, a Jancsár utcai és a Rákóczi utcai volánbuszos jegypénztárakban vásárolhatnak meg az utazók 200 forintért. Az érvényes menetrend és az aktuális változások mellett a https://www.szekesfehervar.hu/buszmenetrend oldalon a menetrendfüzet is megtalálható és letölthető, valamint onnan a gyakran használt vonalak menetrendi lapjai is kinyomtathatók.

Ezen kívül a helyi buszok menetrendje elérhető a Google Térkép, a menetrend.app és a Moovit alkalmazásokban is.

A környezet védelme érdekében érdemes előnyben részesíteni az online utazástervezést és az online jegyek, bérletek használatát.