Mintegy 25 ezer négyzetméteres területen készítenek különböző alkatrészeket több prémium kategóriás autóhoz a BorgWagner oroszlányi gyáránál. A 23 éves vállalat jelentős változás, pontosabban fejlődés elé néz. Ehhez a feladathoz kerestek egy partnert, és az ÓEARMK-ban, illetve annak innovációs törekvéseiben meg is találták.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

-Cégünk nagy átalakuláson megy keresztül technológiailag is. Több új termék bevezetése veszi kezdetét a közeljövőben, és ehhez kerestünk egy partnert, aki mellettünk állhat átképzésben, kompetenciafejlesztésben. Nemcsak a saját kollégáink, vagyis a meglévő állomány átképzése a cél, hanem az is, hogy új tudás szivárogjon be a gyárba. Ehhez külső segítség bevonására van szükségünk. Több egyetemet megkerestünk az elmúlt fél évben, és azért az ÓE Alba Regia Műszaki Karára esett a választásunk, mert már az első személyes találkozáskor éreztük azt a nyitottságot, azt a szakmai hozzáértést, ipari tapasztalatot és tudást, amiben érezhető volt, hogy közösen egy nagyon hatékony, gördülékeny, mindenki számára gyümölcsöző együttműködést tudunk kialakítani. Nem mellesleg gondolkodunk olyan spektrumban is, mint a kutatásfejlesztés ipari és egyetemi szinten, mérnökök támogatása gyakornoki programon keresztül, de a nagy kihívás, a duális képzés is előttünk állhat, mondta a Fejéregyházi-Kozó Anett, a BorgWagner HR igazgatója.

Nemcsak a profitorientált cég lát ebben fantáziát és realizálhat belőle hasznot, hanem az iskola, azon belül az oktatók és a hallgatók is.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

-Fontos tisztában lenni azzal, hogy egy egyetem és egy piacvezető cég együttműködése milyen közös előnyöket jelent a partnerek számára. A cégnek jó, ha a hallgatóink elsajátítják a BorgWagner-ben használt technológiákat, és így azonnal be tudnak kapcsolódni a termelésbe, amint kikerülnek a munkaerőpiacra. Az egyetem számára pedig azért előnyös, mert egy olyan jelentős piaci szereplővel működhetünk majd együtt, amely olyan piaci szegmenst képvisel, ami az AR Műszaki Karon még nem létezik, nyilatkozta Felde Imre professzor, az ÓE ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettese.

A sajtótájékoztató végén a két szervezet képviselői aláírták a dokumentumot, az egyetem C épületében, és így minden akadály elgördült a közös munka és fejlődés útjából.