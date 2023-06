Amint arról többször is beszámoltunk, az új multicsarnok építése valójában útfejlesztés is, hiszen megújul a Budai-Nagyszombati út kereszteződése is. Habár ez a munka már a végéhez közeledik, az építkezés miatt nem használható a Székesfehérvárról kivezető, másfél-két éve átadott kerékpárút Kisfalud irányában. Helyette a Budai út másik felén, az Aranybulla felé eső oldalon vezető régi kerékpárutat használhatják most a kerekezők, ami viszont a nagy lejtő miatt kevésbé biztonságos, mint az újabb út. Aki a Velencei-tó felől érkezik, azt táblák is átterelik a régi bicikliútra, ami Kisfalud házai előtt vezet el. Ugyanígy tábla jelzi a másik irányból érkezőknek is a Budai úton, hogy melyik utat kell használni.