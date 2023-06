Sötétebb, barnás vizet lát először a sétahajóval érkező látogató a Velencei-tavon, ahogy közeledik az úszólápokhoz. Aztán megüti az orrát az a különös, erjedt, kénes szag, amely ezeknek a szigeteknek a jellegzetessége. A sétahajós utakon a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szakvezetője elárulja mindig, hogy a hajócsavar a mocsárgáz szagot felszabadítja az iszapból, ezért érezzük olyan intenzíven a kén-hidrogén szagát. Nagyon érdekes, különös világ ez, ahol a nyári időszakban az úszólápok burjánzó, gazdag faunája további különlegességeket rejt. Ott van például a hagymaburok, amely több ezer tővel van jelen a tó úszólápjain, s ahol e veszélyeztetett faj igazán biztonságban lehet. Boldogan él itt a rekettyefűz, a tőzegpáfrány és a téli sás is, a láp oldalában pedig előszeretettel megbújnak a Velencei-tó halai, madarai.

A sétahajózás során a szakvezető gyakran kilép az úszólápokra, hogy így is bemutassa annak különleges élővilágát. Nem véletlen, hogy olyan nagy az érdeklődés erre a sétaútra, ezért a Velencei-tavi Hajózási Társaság és a Duna-Ipoly Nemzeti Park közös összefogással most már minden pénteken egyórás sétahajó járatokat indít a Velencei-tavi Madárrezervátumba a nyáron: így tehát június 30-án, július 7-én, július 14-én, július 21-én és augusztus 4-én is viszik az érdeklődőket e különleges helyszínre.