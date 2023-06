Ahogy az egy valamirevaló fesztivál esetében dukál, Vértesacsán is főzőversennyel indul a nap, amelyre több mint tíz csapat nevezett helyből és a környékbeli településekről. Már előzetesen is tudható, hogy készül majd többek között halászlé, gulyás és vadragu is. A legjobb csapat elnyeri a Vándorbogrács díjat.

A délelőtt folyamán első alkalommal lépnek fel majorettek a Szőlőhegyen, helyi óvodások és általános iskolások. Őket helyi előadók műsorai követik. Fellép többek között a nemzetiségi tánccsoport, de az ebédhez a tervek szerint már a Szomorer Jungs, a sváb sramli mulatós zenekar húzza a nótát. Délután jön az Elvis Show, azaz Nádaski Attila, aki június elején azzal került be a hírekbe, hogy új világrekordot döntött: a Miskolci Egyetemen - ahol tavaly mesterdiplomát szerzett - két napon és három órán keresztül folyamatosan Elvis dalait énekelte, miközben óránként csak tíz perc szünetet tarthatott.

Darts versenyt is hirdettek, amire a helyszínen lehet jelentkezni. A gyerekeket már délelőttől kezdődően ugrálóvárakkal, csillámtetkóval és arcfestéssel várják. Este a tatabányai Good Faces lép fel, akiknek a repertoárjában mindenféle stílus megtalálható, majd nosztalgia diszkóval zárul a program.

A helyszínre a faluból ingyenes minibusz járatok indulnak, ami minden távolsági buszmegállóban megáll és felveszi a várakozókat.