Majd következett a zsűri, melynek tagjai szakmabeli külföldi szakemberek voltak. Ők két díjat adtak át, ezek közül a Legjobb minőségű élőnövényes stand Gyimothy Sándort, a Régi rózsák terjesztéséért járó díj pedig a Hírős-fa Metész TCS Szövetkezetet illette.

A díjátadón túl a látogatók három napon át programokon, koncerteken és kiállításokon vehettek részt a kastény falain belül és azon túl, a kastélykertben is, valamint a standokat is megtekinthették és kedvük szerint vásárolhattak is.

Tekintsék meg az eseményről készült hangulatképeket!