Talán nem is kell idézőjelbe tenni a buli szót, hiszen a nap folyamán valóban táncra perdültek az otthon lakói, az őket segítő gondozók és a hozzátartozók. De kezdjük az elején: a napot Schlauszki Ferencné vezető ápoló nyitotta meg, illetve Mező Zsuzsanna mentálhigiénés vezető köszöntötte a szép számban megjelenteket. Mint elhangzott, soha nem volt még ilyen rendezvény az intézmény életében, pedig már évekkel korábban is szerettek volna egy olyan alkalmat teremteni, amikor az idősotthon lakói, azok hozzátartozói, illetve az otthon dolgozói egy kötetlen eseményen találkozhatnak, lehetnek együtt. A koronavírus ezt a tervet keresztülhúzta, de most eljött végre az alkalom. Kovács Andrea, a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény szakmai igazgatója pedig arról beszélt, hogy a szárazéti intézményük egy valóban kivételes, különleges hely, ha idejön az ember, mindig jó hangulat, szeretetteljes légkör fogadja, szinte mindig van valamilyen jó program, s mindebben az itt dolgozóknak, segítőknek hatalmas érdemük van. Szigli István, a városrész önkormányzati képviselője örömmel fogadta el a szervezők meghívását, s köszöntőjében megköszönte az itt dolgozók áldozatos, valóban fáradhatatlan munkáját, s azt a családias miliő kialakítását, ami sajátja, védjegye az otthonnak.

Fotó: Házi Péter / FMH

A délelőttöt a Hermann László Zeneiskola Vintage névre hallgató könnyűzenei együttesének koncertje nyitotta, őket a zeneművészeti szakgimnázium fúvószenekarának fellépése követte, mindkét együttes hatalmas tapsot kapott. Ugyancsak nagy örömmel fogadták a résztvevők a Gorsium Gimnázium és Szakgimnázium táncos lányainak produkcióját, majd Török-Szabó Erzsébet hozott ismert dalokat Szekfű Gábor zongorakíséretével. És közben készült a bográcsban a finom füstölt csülkös paprikás krumpli, délután pedig különféle vetélkedőkkel tölthették az időt a résztvevők. Egy olyan családi napot tartottak, ahol generációk találhattak, újra, egymásra!